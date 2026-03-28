فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری 9 نفر اراذل و اوباش استان قم به دلیل تخریب 7 خودرو
فرمانده انتظامی استان قم به دستگیری اراذل و اوباش در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 9 نفر از اراذل و اوباشی که با هدف انتقامجویی، 7 خودرو و چندین درب منازل را در یکی از محلهها تخریب کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا حیدری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: چند تن از اراذل و اوباش به منظور انتقامجویی از یک فرد و ایجاد رعب و وحشت در یکی از محلههای قم، اقدام به تخریب 7 دستگاه خودرو و درب چندین منزل مسکونی کردند.
وی ادامه داد: پس از وقوع این حادثه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری 20 فاطمی استان قم قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضایی، تمامی عاملان این اقدام مجرمانه در کمتر از 20 ساعت شناسایی و در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان قم اظهار داشت: در این عملیات 9 نفر از متهمان بازداشت و همگی به بزه انتسابی اعتراف کردند. همچنین 5 دستگاه موتورسیکلت مرتبط با متهمان این پرونده نیز توقیف و افراد برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی استان شدند.
سردار حیدری تصریح کرد: هیچگونه رفتار مجرمانه، ایجاد رعب و وحشت یا برهم زدن نظم عمومی در سطح شهر بدون پاسخ سریع و قانونی نخواهد ماند. عاملان چنین اقدامات مخربی بدانند در کوتاهترین زمان شناسایی و با برخورد قاطع قانون مواجه خواهند شد.