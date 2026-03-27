به گزارش ایلنا، مهدی یونسی استاندار مازندران با اشاره به اینکه در راستای رفاه حال هم استانی ها و در آستانه ۱۳ فروردین ماه و روز طبیعت و بهره مند شدن مردم از طبیعت، گفت: تفرجگاه های مازندران مانند سی‌سنگان نوشهر، عباس آباد بهشهر، میرزا کوچک خان آمل و...‌ ورودی برای مردم آن شهرستان رایگان و برای هم استانی ها با تخفیف ۵۰ درصدی همراه است.

استاندار مازندران ادامه داد: باید همه دست به دست هم دهیم تا سفرهای ایمن، خوش و مطمئن برای مسافران نوروزی و هم استانی ها فراهم شود.

