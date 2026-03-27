فرماندار بویینزهرا:
حرارت موشکهای ایرانی ابهت پوشالی دشمن را تبخیر میکند
فرماندار شهرستان بویینزهرا گفت: ابهت پوشالی دشمن آمریکایی_اسرائیلی با اتحاد ملت و حرارت موشکهای ایرانی در حال تبخیر شدن است.
به گزارش ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی فرماندار این شهرستان امروز در جمع مردم شهر شال با اشاره به هوشیاری مردم و نقش آنان در حفظ آرامش و اقتدار ملی گفت: اتحاد و حضور پرشور مردم در صحنههای نبرد و میدانها، بزرگترین عامل تقویت قدرت ملی و از بین رفتن همینه پوشالی دشمنان آمریکایی_اسرائیلی است.
صالحی تأکید کرد: ابهت پوشالی دشمن آمریکایی_اسرائیلی و متحدان آنها با اتحاد ملت و حضور حماسی و نفس گرم مردم در خیابانها و حرارت موشکهای ایرانی در حال تبخیر شدن است.
فرماندار بویینزهرا افزود: دشمنان با تکیه بر تهدید، تطمیع و جنگ روانی، درصدد تضعیف اعتماد مردم هستند؛ اما مشارکت گسترده و همدلی عمومی، تمام این تلاشها را بیاثر کرده است.
صالحی همچنین با اشاره به نقش دولت در پایداری اقتصادی تصریح کرد: در همه حوزهها بهویژه تأمین کالاهای اساسی، دولت دوشادوش مردم و با همکاری نیروهای خدمترسان در حال کار شبانهروزی است تا هیچ خللی در روند تأمین نیازها ایجاد نشود. و مردم اطمینان داشته باشند هیج مشکلی در تامین و توزیع مایحتاج وجود ندارد
وی در پایان بر اهمیت تداوم انسجام ملی و حضور در میدانها تأکید کرد و گفت: قدرت واقعی ملت در وحدت کلمه و مشارکت آگاهانه تجلی پیدا میکند و این همبستگی ریشه هرگونه تهدید را از بین میبرد و قطعا پیروزی نهایی از آن جمهوری اسلامی ایران است.