معاون سیاسی، امنیتی استانداری کرمانشاه:

۱۳ کرمانشاهی در حمله وحشیانه دشمن به ۲ منطقه مسکونی به شهادت رسیدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه از ۲ حمله موشکی دشمن صهیونیستی-آمریکایی به مناطق مسکونی استان از جمله شهرک مسکونی و غیرنظامی حافظیه و محله چقاگلان در مرکز استان و یک روستا در کنگاور خبر دادو گفت: در این ۲ جنایت وحشیانه ۱۳ کرمانشاهی از جمله ۲ کودک و ۴ زن شهید شده اند

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، بهرام سلیمانی شامگاه جمعه به خبرنگاران توضیح داد: در جریان حمله موشکی به محله چقاگلان در شهر کرمانشاه که بعدظهر امروز جمعه انجام شد، بیش از ۱۰ واحد مسکونی تخریب شده است.

معاون استاندار کرمانشاه عنوان کرد: در جریان این جنایت غیرانسانی، ۵۶ شهروند عادی مجروح و ۶ نفر هم شهید شده اند که در بین شهدا، یک کودک ۸ ساله و ۲ بانو حضور داشته اند که یکی از آنها باردار بوده است.

به گفته وی، بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای امدادی در محل حاضر شدند و عملیات امداد و نجات آغاز شد. مصدومان حادثه به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و نیروهای امدادی همچنان در حال انجام عملیات هستند.

وی افزود: همچنین با تلاش نیروهای امدادی ۴ نفر از ساکنان ساختمان‌های تخریب شده، به سلامت از زیر آوار نجات یافتند.

سلیمانی گفت: صبح امروز هم دشمنان کودک‌کش کشورمان، در جنایت دیگری، با حمله به روستای کارخانه در شهرستان کنگاور ۷ نفر از شهروندان عادی استان را به شهادت رساندند. یک کودک ۴ ساله، یک نوجوان ۱۴ ساله و ۲ بانو از جمله شهدای این حمله هستند.

معاون استاندار کرمانشاه تاکید کرد که دشمن وحشی و جنایت پیشه آمریکایی و صهیونیستی، برخلاف ادعاهایش به صورت آشکارا و خلاف مقرارت بین المللی و اصول اخلاقی و انسانی، مناطق مسکونی و غیرنظامی و زیرساخت‌های عمومی را هدف حملات قرار می‌دهد.

