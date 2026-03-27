سخنگوی شورای تأمین استان قزوین خبر داد؛

شهادت 6 نفر در حمله به نجف‌آباد قزوین / 4 معلول و یک کودک جزو شهدا هستند

کد خبر : 1766132
سخنگوی شورای تأمین استان قزوین از شهادت 6 نفر و مجروح شدن 16 نفر دیگر در حمله پهپادی صبح امروز به روستای نجف‌آباد خبر داد و گفت: 4 نفر معلول و یک نفرکودک جزو شهدا هستند.

به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با اشاره به آخرین جزئیات حمله پهپادی به یکی از منازل مسکونی در روستای نجف‌آباد از توابع شهرستان قزوین گفت: پیرو خبر قبلی با پایان عملیات آواربرداری، سه نفر دیگر از افرادی که در زیر آوار گرفتار بودند، به شهادت رسیدند و بدین ترتیب شمار شهدای این حمله متجاوزانه به 6 نفر (سه زن و سه مرد) افزایش یافت.

وی اضافه کرد: در این حادثه 16 نفر نیز مجروح شدند که در بیمارستان‌های استان تحت مداوا قرار دارند و همچنین در جریان عملیات امدادرسانی، دو تن از نیروهای امدادی نیز مصدوم شده و تحت درمان هستند.

معاون سیاسی-امنیتی استاندار قزوین با تأکید بر ابعاد انسانی این فاجعه تصریح کرد: در میان شهدای این حادثه، شهادت مظلومانه «روزیتا رمضانی» کودک 8 ساله که بر اثر موج انفجار در ساختمان مجاور جان خود را از دست داد، موجب تأثر عمیق مردم شهید پرور استان شد.

احمدپور ادامه داد: همچنین 4 نفر از شهدای این حادثه (دو زن و دو مرد) از افراد دارای معلولیت شدید جسمی و ذهنی بودند ؛ این موضوع نشان‌دهنده عمق جنایت و غیرانسانی بودن این اقدام است.

سخنگوی شورای تامین استان در ادامه با اشاره به روند اطلاع‌رسانی درباره این حادثه گفت: در ساعات اولیه، با توجه به وجود یک واحد سیلندرپرکنی در مجاورت محل حادثه، احتمال انفجار کپسول گاز مطرح شد، اما پس از بررسی‌های میدانی کارشناسان نظامی و امنیتی، حمله پهپادی به‌عنوان علت اصلی حادثه تأیید و خبر به‌صورت رسمی اصلاح شد.

 

 

اخبار مرتبط
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
