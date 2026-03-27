به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور با اشاره به آخرین جزئیات حمله پهپادی به یکی از منازل مسکونی در روستای نجف‌آباد از توابع شهرستان قزوین گفت: پیرو خبر قبلی با پایان عملیات آواربرداری، سه نفر دیگر از افرادی که در زیر آوار گرفتار بودند، به شهادت رسیدند و بدین ترتیب شمار شهدای این حمله متجاوزانه به 6 نفر (سه زن و سه مرد) افزایش یافت.

وی اضافه کرد: در این حادثه 16 نفر نیز مجروح شدند که در بیمارستان‌های استان تحت مداوا قرار دارند و همچنین در جریان عملیات امدادرسانی، دو تن از نیروهای امدادی نیز مصدوم شده و تحت درمان هستند.

معاون سیاسی-امنیتی استاندار قزوین با تأکید بر ابعاد انسانی این فاجعه تصریح کرد: در میان شهدای این حادثه، شهادت مظلومانه «روزیتا رمضانی» کودک 8 ساله که بر اثر موج انفجار در ساختمان مجاور جان خود را از دست داد، موجب تأثر عمیق مردم شهید پرور استان شد.

احمدپور ادامه داد: همچنین 4 نفر از شهدای این حادثه (دو زن و دو مرد) از افراد دارای معلولیت شدید جسمی و ذهنی بودند ؛ این موضوع نشان‌دهنده عمق جنایت و غیرانسانی بودن این اقدام است.

سخنگوی شورای تامین استان در ادامه با اشاره به روند اطلاع‌رسانی درباره این حادثه گفت: در ساعات اولیه، با توجه به وجود یک واحد سیلندرپرکنی در مجاورت محل حادثه، احتمال انفجار کپسول گاز مطرح شد، اما پس از بررسی‌های میدانی کارشناسان نظامی و امنیتی، حمله پهپادی به‌عنوان علت اصلی حادثه تأیید و خبر به‌صورت رسمی اصلاح شد.