سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد:
حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کارخانه تولید کیک زرد در اردکان / حادثه انتشار مواد پرتوزا به خارج از مجموعه نداشته است
کد خبر : 1766108
سازمان انرژی اتمی ایران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: کارخانه تولید کیک زرد در شهرستان اردکان از توابع استان یزد، ساعاتی پیش هدف تهاجمات متجاوزانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه تروریستی هیچگونه انتشار مواد پرتوزا به خارج از مجموعه نداشته است. از این رو، هیچگونه نگرانی برای شهروندان و مناطق اطراف محل حادثه وجود ندارد.