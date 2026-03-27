معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد؛
حمله دشمنان به یک سالن ورزشی در شهرستان خمین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: یک سالن ورزشی در حومه شهرستان خمین توسط هدف حمله دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. این سالن ورزشی در روستای شهابیه شهرستان خمین واقع شده است که هدف اصابت پرتابههای متجاوزانه دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: خوشبختانه تهاجم دشمنان به این سالن ورزشی هیچ تلفات جانی در پی نداشته و روند ایمنی و امنیت منطقه برقرار است. به منظور جلوگیری از اختلال در فعالیت گروههای امدادی و امنیتی، از شهروندان تقاضا میشود از مراجعه به محل حادثه خودداری کنند.
وی ادامه داد: آمادگی نیروهای امدادی و امنیتی برای مدیریت فوری حادثه و حفاظت از مردم به صورت کامل برقرار است. با توجه به تدابیر ایمنی و هماهنگی دستگاههای ذیربط، فعالیتهای ورزشی و خدمات عمومی در منطقه دچار اختلال نشده و کنترل کامل شرایط تحت نظارت مسئولان است.