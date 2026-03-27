خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اداره‌کل هواشناسی استان اعلام کرد:

ممنوعیت فعالیت‌های دریایی در مازندران به دلیل شرایط نامساعد جوی

کد خبر : 1766093
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل هواشناسی استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هرگونه فعالیت دریایی در سواحل این استان به دلیل شرایط نامساعد جوی ممنوع شده است. این سامانه، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان را تحت تأثیر قرار داده و موجب ناپایداری در دریا خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه اداره‌کل هواشناسی استان مازندران به بازه زمانی حضور این سامانه در استان اشاره شده و آمده است: با ورود سامانه جوی شامل جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، این سامانه از اوایل روز جمعه 7 فروردین ماه فعال شده و تا اواخر وقت شنبه 8 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

اطلاعیه فوق به مخاطرات این وضعیت اشاره کرده و عنوان داشته است: احتمال غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، ایجاد مشکل در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و همچنین اختلال در تردد شناورهای سبک و سنگین از جمله پیامدهای این سامانه است.

اداره‌کل هواشناسی استان مازندران در اطلاعیه خود توصیه‌هایی را ابراز کرده و در این رابطه آورده است: بر این اساس، هرگونه فعالیت دریایی، صیادی و گردشگری در این بازه زمانی ممنوع اعلام می‌شود. همچنین توصیه می‌شود فعالان حوزه گردشگری و شهروندان از حضور در دریا و سواحل خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار