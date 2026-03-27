ادارهکل هواشناسی استان اعلام کرد:
ممنوعیت فعالیتهای دریایی در مازندران به دلیل شرایط نامساعد جوی
ادارهکل هواشناسی استان مازندران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: هرگونه فعالیت دریایی در سواحل این استان به دلیل شرایط نامساعد جوی ممنوع شده است. این سامانه، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان را تحت تأثیر قرار داده و موجب ناپایداری در دریا خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه ادارهکل هواشناسی استان مازندران به بازه زمانی حضور این سامانه در استان اشاره شده و آمده است: با ورود سامانه جوی شامل جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، این سامانه از اوایل روز جمعه 7 فروردین ماه فعال شده و تا اواخر وقت شنبه 8 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
اطلاعیه فوق به مخاطرات این وضعیت اشاره کرده و عنوان داشته است: احتمال غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در فعالیت صیادان پره، ایجاد مشکل در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و همچنین اختلال در تردد شناورهای سبک و سنگین از جمله پیامدهای این سامانه است.
ادارهکل هواشناسی استان مازندران در اطلاعیه خود توصیههایی را ابراز کرده و در این رابطه آورده است: بر این اساس، هرگونه فعالیت دریایی، صیادی و گردشگری در این بازه زمانی ممنوع اعلام میشود. همچنین توصیه میشود فعالان حوزه گردشگری و شهروندان از حضور در دریا و سواحل خودداری کنند.