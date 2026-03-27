سرپرست اورژانس ساوه خبر داد:

مسمومیت 4 عضو یک خانواده با مونوکسیدکربن در روستای رازقان شهرستان زرندیه

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه گفت: 4 عضو یک خانواده در روستای «رازقان» از توابع شهرستان زرندیه، دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شدند.

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری به اقدامات انجام شده در این رابطه اشاره کرده و افزود: در پی این حادثه که امروز در روستای رازقان اتفاق افتاد، تیم فوریت‌های پزشکی در صحنه حادثه حاضر شده و خدمات اورژانسی را به مصدومین ارائه کردند.

وی ادامه داد: در این مأموریت یک آمبولانس اورژانس دانشکده علوم پزشکی ساوه به محل وقوع حادثه اعزام شده و پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم در صحنه، مصدومین به بیمارستان امام رضا این شهرستان ساوه منتقل شدند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: گاز مونوکسیدکربن، گازی بی‌رنگ، بی‌بو و کُشنده است که در اثر سوختن سوخت‌های‌ فسیلی تولید می‌شود.

ابره‌دری تصریح کرد: بی‌توجهی به هشدارها و رعایت نکردن نکات ایمنی در زمان استفاده از لوازم گرمایشی می‌تواند سبب مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شود و حتی در بعضی مواقع به فوت افراد مسموم شده ناشی از این گاز منجر شود.

وی بیان داشت: خانواده‌ها به منظور پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن باید نکات ایمنی را رعایت کنند. در این راستا نصب صحیح وسایل گرمایشی استاندارد و توجه به تهویه مناسب اتاق‌ها و پرهیز از بستن تمام منافذ ضروری است.

