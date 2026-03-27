با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد:
تشییع پیکر دانشآموز شهیده حملات دشمنان در استان یزد / «تیارا صادقی» آرام گرفت
پیکر پاک دانشآموز شهیده 8 ساله، تیارا صادقی از شهدای تجاوز آمریکایی، صهیونیستی، روز جمعه 7 فروردین ماه در یزد تشییع شد. پیکر مطهر این شهید دانشآموز از میدان شهدا تا گلزار شهدای خلدبرین با حضور اقشار مختلف و گسترده آحاد مردم و مسئولان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، شهروندان یزد در زمان مراسم تشییع با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تنفر خود را از متجاوزان و دشمنان ابراز داشتند. مردم در این آیین که جمعی از دانشآموزان و فرهنگیان برجسته حضور داشتند بر انتقامخواهی از خون شهدای تجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
در پایان مراسم تشییع، نماز بر پیکر پاک شهیده دانشآموز تیارا صادقی اقامه شد. این شهیده، دانشآموزی متعهد و پرتلاش، در پی حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا به استان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نام خود را در زمره شهدای سرافراز راه حق و حقیقت ثبت کرد.