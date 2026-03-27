خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار شد:

تشییع پیکر دانش‌آموز شهیده حملات دشمنان در استان یزد / «تیارا صادقی» آرام گرفت

کد خبر : 1765934
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر پاک دانش‌آموز شهیده 8 ساله، تیارا صادقی از شهدای تجاوز آمریکایی، صهیونیستی، روز جمعه 7 فروردین ماه در یزد تشییع شد. پیکر مطهر این شهید دانش‌آموز از میدان شهدا تا گلزار شهدای خلدبرین با حضور اقشار مختلف و گسترده آحاد مردم و مسئولان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، شهروندان یزد در زمان مراسم تشییع با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تنفر خود را از متجاوزان و دشمنان ابراز داشتند. مردم در این آیین که جمعی از دانش‌آموزان و فرهنگیان برجسته حضور داشتند بر انتقام‌خواهی از خون شهدای تجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

در پایان مراسم تشییع، نماز بر پیکر پاک شهیده دانش‌آموز تیارا صادقی اقامه شد. این شهیده، دانش‌آموزی متعهد و پرتلاش، در پی حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا به استان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نام خود را در زمره شهدای سرافراز راه حق و حقیقت ثبت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار