به گزارش ایلنا، شهروندان یزد در زمان مراسم تشییع با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» تنفر خود را از متجاوزان و دشمنان ابراز داشتند. مردم در این آیین که جمعی از دانش‌آموزان و فرهنگیان برجسته حضور داشتند بر انتقام‌خواهی از خون شهدای تجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

در پایان مراسم تشییع، نماز بر پیکر پاک شهیده دانش‌آموز تیارا صادقی اقامه شد. این شهیده، دانش‌آموزی متعهد و پرتلاش، در پی حملات ددمنشانه و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا به استان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نام خود را در زمره شهدای سرافراز راه حق و حقیقت ثبت کرد.

