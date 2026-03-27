ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی کندوان و هراز در پی بارش برف

به گزارش ایلنا، علی صادقی به شرایط جوی برخی محورهای مواصلاتی استان مازندران اشاره داشته و افزود: در حال حاضر بارش شدید برف در محورهای کندوان و هراز جریان دارد که موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

وی ادامه داد: محور کندوان در هر 2 مسیر رفت و برگشت باز است اما به دلیل بارش برف و افزایش حجم تردد، در برخی محدوده‌ها شاهد ترافیک سنگین هستیم. در محور هراز نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران اظهار داشت: در محورهای سوادکوه و کیاسر وضعیت عادی است. در این محورها بارندگی به صورت باران است و مشکل خاصی برای تردد وجود ندارد.

صادقی تصریح کرد: از رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود با توجه به تداوم شرایط ناپایدار جوی، از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

