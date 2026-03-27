سرپرست مرکز مدیریت راه‌های استان خبر داد:

ترافیک سنگین در محورهای مواصلاتی کندوان و هراز در پی بارش برف

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران به بارش برف در محورهای کوهستانی استان اشاره کرده و گفت: ترافیک در محورهای کندوان و هراز در برخی محدوده‌ها سنگین است.

به گزارش ایلنا، علی صادقی به شرایط جوی برخی محورهای مواصلاتی استان مازندران اشاره داشته و افزود:  در حال حاضر بارش شدید برف در محورهای کندوان و هراز جریان دارد که موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شده است.

وی ادامه داد: محور کندوان در هر 2 مسیر رفت و برگشت باز است اما به دلیل بارش برف و افزایش حجم تردد، در برخی محدوده‌ها شاهد ترافیک سنگین هستیم. در محور هراز نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران اظهار داشت: در محورهای سوادکوه و کیاسر وضعیت عادی است. در این محورها بارندگی به صورت باران است و مشکل خاصی برای تردد وجود ندارد.

صادقی تصریح کرد: از رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود با توجه به تداوم شرایط ناپایدار جوی، از سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
قیمت میلگرد آجدار