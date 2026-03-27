تهاجم دشمن آمریکایی-صهیونیستی به کبودرآهنگ

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان، حمزه امرایی روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: در ادامه تهاجم دشمن شرور آمریکایی-صهیونیستی بامداد امروز نقاطی از شهر کبودرآهنگ مورد حمله و پرتابه قرار گرفت.

وی افزود: برابر گزارش های دریافتی خوشبختانه این حمله آسیب های انسانی بدنبال نداشته است.

روز گذشته نیز حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی در همدان موجب شهادت یک نفر و مجروحیت ۴۰ نفر شده بود.

