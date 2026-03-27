خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرصت پرداخت عوارض به شهرداری ارومیه تمدید شد

کد خبر : 1765876
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار ارومیه گفت: با توجه به شرایط جنگی پیش آمده، فرصت پرداخت عوارض به شهرداری‌ تمدید شد.

به گزارش ایلنا، آیدین رحمانی اظهار کرد: فرصت پرداخت عوارض سال ۱۴۰۴ به شهرداری ارومیه تا آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمن و ابلاغ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور مدت زمان پرداخت عوارض و پرداختی های سال ۱۴۰۴، تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری تمدید شد.

رحمانی افزود: با تداوم شرایط خاص لایحه استمرار این بخشنامه به شورا ارسال شده که در صورت تصویب نهایی تا پایان خردادماه سالجاری ادامه می یابد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار