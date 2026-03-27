فرصت پرداخت عوارض به شهرداری ارومیه تمدید شد
شهردار ارومیه گفت: با توجه به شرایط جنگی پیش آمده، فرصت پرداخت عوارض به شهرداری تمدید شد.
به گزارش ایلنا، آیدین رحمانی اظهار کرد: فرصت پرداخت عوارض سال ۱۴۰۴ به شهرداری ارومیه تا آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمن و ابلاغ سازمان شهرداریها و دهیاری کشور مدت زمان پرداخت عوارض و پرداختی های سال ۱۴۰۴، تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری تمدید شد.
رحمانی افزود: با تداوم شرایط خاص لایحه استمرار این بخشنامه به شورا ارسال شده که در صورت تصویب نهایی تا پایان خردادماه سالجاری ادامه می یابد.