فرصت پرداخت عوارض به شهرداری ارومیه تمدید شد

به گزارش ایلنا، آیدین رحمانی اظهار کرد: فرصت پرداخت عوارض سال ۱۴۰۴ به شهرداری ارومیه تا آخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمن و ابلاغ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور مدت زمان پرداخت عوارض و پرداختی های سال ۱۴۰۴، تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری تمدید شد.

رحمانی افزود: با تداوم شرایط خاص لایحه استمرار این بخشنامه به شورا ارسال شده که در صورت تصویب نهایی تا پایان خردادماه سالجاری ادامه می یابد.

انتهای پیام/