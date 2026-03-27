استاندار ایلام عنوان کرد:
ضرورت تکمیل کشتارگاه صنعتی شهرستان ایوان
استاندار ایلام گفت: تکمیل هرچه سریعتر کشتارگاه صنعتی دام شهرستان ایوان بسیار ضروری است و باید در اولویت اقدامات این شهرستان قرار گیرد. راهاندازی این کشتارگاه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید فرایند عملیات اجرایی آن تسریع پیدا کند.
به گزارش ایلنا، احمد کرمی در جریان سفر به شهرستان ایوان، در کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان حضور یافته و در این رابطه افزود: راهاندازی هرچه سریعتر این کشتارگاه و تکمیل مراحل آن باقیمانده بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد.
وی ادامه داد: در این بازدید، سرمایهگذار مشکلات کشتارگاه صنعتی شهرستان ایوان این واحد را عنوان کرد و دستورات لازم برای رفع این مشکلات صادر شد. همچنین دستورات لازم برای تسریع در تزریق تسهیلات مورد نیاز توسط بانک عامل صادر شده است.