ضرورت تکمیل کشتارگاه صنعتی شهرستان ایوان

به گزارش ایلنا، احمد کرمی در جریان سفر به شهرستان ایوان، در کشتارگاه صنعتی دام این شهرستان حضور یافته و در این رابطه افزود: راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این کشتارگاه و تکمیل مراحل آن باقی‌مانده بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد.

وی ادامه داد: در این بازدید، سرمایه‌گذار مشکلات کشتارگاه صنعتی شهرستان ایوان این واحد را عنوان کرد و دستورات لازم برای رفع این مشکلات صادر شد. همچنین دستورات لازم برای تسریع در تزریق تسهیلات مورد نیاز توسط بانک عامل صادر شده است.

