دستگیری متهم اصلی یک پرونده اختلال کلان نظام اقتصادی در استان کرمان
مرکز اطلاعرسانی پلیس کرمان با صدور اطلاعیهای به دستگیری یک اخلالگر نظام اقتصادی در استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: متهم اصلی یک پرونده اختلال کلان در نظام اقتصادی توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی وصول شکایات متعدد مبنی بر کلاهبرداری و عدم ایفای تعهدات از سوی یک شرکت سرمایهگذاری فعال در حوزه انبوهسازی مسکن، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با تحقیقاتی تخصصی، موفق به دستگیری متهم اصلی این پرونده شدند.
در اطلاعیه مرکز اطلاعرسانی پلیس کرمان عنوان شده است: این شرکت با شگرد «فروش خالی» و وعده سرمایهگذاری پربازده در ساخت مسکن، اقدام به جذب سرمایه از 49 نفر از شهروندان کرده بود. میزان کل وجوه اخذ شده از این سرمایهگذاران، رقمی بالغ بر 220 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد شده بود.
مرکز اطلاعرسانی پلیس کرمان در اطلاعیه خود به وضعیت متهم اصلی پرونده که در چنگال قانون گرفتار شده است اشاره کرده و آورده است: متهم اصلی این پرونده اخلال در نظام اقتصادی، با بازجوییهای تخصصی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان دستگیر و با حکم مرجع قضایی روانه زندان شد.