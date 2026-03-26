معاون امنیتی استاندار خبر داد:

اصابت 2 پرتابه دشمن به اهدافی در نزدیکی مشهد و زِبرخان / هیچ شهید و مصدومی گزارش نشده است

اصابت 2 پرتابه دشمن به اهدافی در نزدیکی مشهد و زِبرخان / هیچ شهید و مصدومی گزارش نشده است
معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: 2 پرتابه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به اهدافی در نزدیکی شهرستان‌های مشهد و زِبرخان اصابت کرد. یکی از این پرتابه‌ها به یک مخزن سوخت در محدوده اطراف فرودگاه مشهد و یک پرتابه به یک واحد در شهرک صنعتی خیام در شهرستان زِبرخان اصابت کرده است.

به گزارش ایلنا، امیرالله شمقدری به نبود آماری از کشته و یا زخمی شدگان در این حملات تروریستی اشاره داشته و افزود: تاکنون در اثر این حملات هیچ شهید و مصدومی گزارش نشده است. شب گذشته نیز پرتابه‌های دشمن به محدوده‌های اطراف فرودگاه مشهد اصابت کرد که موجب فعال شدن پدافند هوایی در این شهر شد.

وی به موقعیت جغرافیایی زبرخان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: شهرستان زبرخان با بیش از 56 هزار نفر جمعیت در 95 کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع شده است. این شهرستان در اردیبهشت ماه سال 1399 با مصوبه هیئت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافت و دارای 4 شهر «خرو، درود، قدمگاه و اسحاق‌آباد» است.

