اصابت 2 پرتابه دشمن به اهدافی در نزدیکی مشهد و زِبرخان / هیچ شهید و مصدومی گزارش نشده است

به گزارش ایلنا، امیرالله شمقدری به نبود آماری از کشته و یا زخمی شدگان در این حملات تروریستی اشاره داشته و افزود: تاکنون در اثر این حملات هیچ شهید و مصدومی گزارش نشده است. شب گذشته نیز پرتابه‌های دشمن به محدوده‌های اطراف فرودگاه مشهد اصابت کرد که موجب فعال شدن پدافند هوایی در این شهر شد.

وی به موقعیت جغرافیایی زبرخان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: شهرستان زبرخان با بیش از 56 هزار نفر جمعیت در 95 کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع شده است. این شهرستان در اردیبهشت ماه سال 1399 با مصوبه هیئت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافت و دارای 4 شهر «خرو، درود، قدمگاه و اسحاق‌آباد» است.

