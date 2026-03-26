معاون راهداری چهارمحال و بختیاری:

تردد خودروهای سنگین و اتوبوس در محور شهرکرد-لردگان-اهواز ممنوع شد

تردد خودروهای سنگین و اتوبوس در محور شهرکرد-لردگان-اهواز ممنوع شد
مسافران از مسیر جایگزین شهرکرد-خرم‌آباد-اندیمشک تردد کنند

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از ممنوعیت تردد انواع خودروهای سنگین و اتوبوس در مسیر شهرکرد-لردگان-اهواز و بالعکس خبر داد.

به گزارش ایلنا، امین قوامی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های سنگین در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال ریزش سنگ از ارتفاعات در مسیر محور شهرکرد-لردگان-اهواز، تردد انواع خودروهای سنگین و اتوبوس‌ها از ساعت ۱۶:۰۰ امروز تا ۵:۰۰ صبح فردا جمعه ۷ فروردین‌ماه در این مسیر و بالعکس ممنوع است.

وی گفت: رانندگان عزیز وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس‌ها می‌بایست برای تردد بین استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان، از مسیر جایگزین شهرکرد-خرم‌آباد-اندیمشک و بالعکس استفاده کنند تا ضمن رعایت ایمنی، دچار وقفه در مسیر نشوند.

قوامی در پایان با تأکید بر آماده‌باش کامل راهداران در تمامی محورهای استان خاطرنشان کرد: از تمامی هموطنان و مسافران گرامی درخواست می‌شود پیش از هرگونه سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه ۱۴۱ استعلام کرده و همکاری لازم را با مأموران راهداری و نیروهای انتظامی مستقر در مبادی ورودی و خروجی استان داشته باشند.

