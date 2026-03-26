معاون وزیر بهداشت عنوان کرد:
دانشگاههای علوم پزشکی منطقهای میتوانند به قطبهای حل چالشهای سلامت تبدیل شوند
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دانشگاههای علوم پزشکی منطقهای با تکیه بر توانمندیهای بومی و ارتباط مؤثر با نیازهای محلی، میتوانند به قطبهای اثربخش در حل چالشهای حوزه سلامت و همچنین بهداشت و درمان تبدیل شوند.
به گزارش ایلنا، شاهین آخوندزاده در جریان بازدید از مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) استان مرکزی در اراک، افزود: پویایی علمی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت کشور است. بنابراین از این ظرفیت باید بیش از پیش در سطح ملی استفاده شود.
وی ادامه داد: تقویت شبکههای همکاری علمی، حمایت از پژوهشهای کاربردی و تسهیل ارتباط بینبخشی، از جمله راهکارهایی است که میتواند پتانسیل موجود در دانشگاههای علوم پزشکی را به فرصتی برای ارتقاء عدالت در سلامت و نوآوری در ارائه خدمات حوزه بهداشت و درمان بدل سازد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین در جریان بازدید از آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، اظهار داشت: ارتقاء استانداردهای بینالمللی در پژوهشهای پایه و بالینی آزمایشگاهها بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد.
آخوندزاده به پیامدها و دستاوردهایی که توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی در پی دارد اشاره داشته و تصریح کرد: توسعه زیرساختهایی نظیر آزمایشگاههای جامع و مراکز تحقیقاتی مدرن، پیششرط ورود به عرصه فناوریهای نوظهور و تولید ثروت از دانش، علم و فناوریهای روز است.