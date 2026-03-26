ارتقای بهرهوری ناوگان کمباین فارس با معاینه فنی پیشفصل
رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استان فارس با در اختیار داشتن بیش از ۳۷۰۰ دستگاه کمباین، بزرگترین ناوگان برداشت کشور را تشکیل میدهد.
به گزارش ایلنا، مریم لطفعلیان بیان کرد: ناوگان کمباین های فارس در عملیات برداشت غلات و کلزای ۲۸ استان مشارکت دارد.
به گفته وی؛ در راستای کاهش تلفات برداشت و تقویت امنیت غذایی، هر سال پیش از آغاز فصل برداشت و اعزام کمباینها، معاینه فنی این ماشینها با همکاری نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و تعاونی کمباینداران انجام میشود.
لطفعلیان اظهار کرد: طی فرایند معاینه فنی، تمامی کمباینها بازسازی و بهطور کامل سرویس میشوند و لوازم مصرفی آنها تعویض یا تعمیر میگردد.
این مقام مسئول افزود: پس از چند مرحله بازدید کارشناسان متخصص، رعایت نکات فنی و انجام عملیات ضدعفونی، کارت معاینه فنی صادر میشود.
رئیس اداره امور فناوریهای مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: در طول فصل برداشت، تیمهای نظارتی استان و شهرستان ها، کنترل ریزش کمباین در مزارع را بهصورت مستمر انجام میدهند تا عملکرد برداشت در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.