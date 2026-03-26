متخلفان شکار حیات‌وحش و کشف لاشه کل وحشی در منطقه حفاظت‌ شده قیصری چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

متخلفان شکار حیات‌وحش و کشف لاشه کل وحشی در منطقه حفاظت‌ شده قیصری چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند
رئیس منطقه حفاظت‌شده قیصری از دستگیری متخلفان شکار حیات‌وحش و کشف لاشه یک رأس کل وحشی در ارتفاعات این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی زاهدی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این منطقه در جریان گشت و پایش شبانه در ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده قیصری، شب گذشته به تردد مشکوک افرادی در زیستگاه‌های حیات وحش برخورد کردند.

وی افزود: محیط‌بانان پس از تحت نظر قرار دادن تحرکات افراد و انجام اقدامات لازم، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان شدند.

زاهدی بیان کرد: در بازرسی به‌عمل‌آمده از متخلفان، لاشه یک رأس کل وحشی به همراه ادوات شکار کشف و ضبط شد که به عنوان مستندات پرونده ضبط گردید.

وی خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه تخلف و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و تا تعیین تکلیف پرونده روانه زندان شدند و برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار دارد.

 

