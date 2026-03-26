افزایش خروجی آب از سد دز/بارندگی اندیمشک طی ۵۰ سال اخیر بیسابقه بوده است
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: دبی خروجی سد دز برای کنترل مخزن این سد و آمادگی برای مهار آورد آب ناشی از بارندگیهای پیش رو، از امروز پنجشنبه به ۳۰۰ متر مکعب در ثانیه و در روزهای آینده تا ۵۰۰ مترمکعب افزایش مییابد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، عباس صدریان فر روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از عملیات دفع آبهای سطحی اندیمشک با اشاره به بارشهای پرحجم ساعتهای اخیر در خوزستان و مناطق بالادست این استان افزود: افزایش دبی خروجی سد دز به منظور مدیریت مخزن این سد است تا در بارندگیهای پیش بینی شده روزهای آینده، نیازی به افزایش ناگهانی دبی خروجی این سد نباشد.
وی ادامه داد: مدیریت مخزن آب سد دز با توجه به شرایط خاص این سد به گونهای برنامه ریزی شده است تا ضمن جلوگیری از رهاسازی نا به هنگام در بارشهای پیش رو، وضعیت ذخیره آب برای فصل تابستان در شرایط مناسب قرار گیرد.
مردم از توقف در حاشیه رودخانههای خوزستان اجتناب کنند
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به سیلابی شدن رودخانههای استان ناشی از سامانه بارشی قدرتمندی که هم اکنون در خوزستان فعال است و افزایش دبی خروجی برخی از سدهای استان، از شهروندان خواست از نزدیک شدن و توقف در حاشیه رودخانههای پاییندست سدهای استان اجتناب کنند.
وی ادامه داد: برنامهریزی برای مدیریت سیلابهای بهاره به منظور ذخیره سازی بیشترین حجم آب ممکن در سدهای استان انجام شده و در این زمینه ورودی و خروجی سدهای استان متناسب با بارندگیهای ساعتهای اخیر و پیش بینی بارندگیهای پیش رو در حال تنظیم است.
نگرانی در مورد خروجی سدهای بالادست خوزستان وجود ندارد
صدریان فر گفت: هیچ گونه نگرانی در مورد خروجی سدهای بالادست خوزستان با مدیریت انجام شده، وجود ندارد.
وی با اشاره به بهره برداری از سد بالارود اندیمشک در اواخر بهمن ماه سال گذشته افزود: بهره برداری از این سد کمک بسیار مهمی در مدیریت سیلاب ناشی از بارندگی ساعتهای اخیر در اندیمشک داشته است و اگر این سد نبود وضعیت سیلاب در مسیل رودخانه بالارود و روستاهای مجاور آن با توجه به حجم قدرتمند بارش اخیر، بسیار وخیم بود.
بارندگی اندیمشک طی ۵۰ سال اخیر بیسابقه است
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: بارندگی قوی اخیر در اندیمشک با دور بازگشت ۵۰ ساله بود که دبی آب ورودی به سدهای شمال خوزستان را ۲۰۰ تا ۲۵۰ مترمکعب بر ثانیه افزایش داد.
وی با اشاره به کاهش خروجی سدهای حوضههای کارون و مارون به حداقل ممکن افزود: بارندگیهای اخیر و مدیریت مخازن سدهای استان موجب عبور سد مارون از شرایط بحرانی کنونی میشود.
سدهای زنجیره کارون به صورت پلکانی در حال پر شدن هستند
صدریانفر گفت: ورودی و خروجی سدهای کارون سه و چهار برابر شده و ظرفیت اندکی برای کنترل سیلاب در این ۲ سد درنظر گرفته شده است همچنین آبگیری مابقی سدهای پایین دست استان از جمله سد شهید عباسپور نیز در حال انجام است تا نگرانی از آب گیری سدهای پایین دست خوزستان نسبت به بالادست استان وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه بارندگی بیسابقه کنونی موجب افزایش سطح تراز مخزن سد کرخه شده است، افزود: سدهای زنجیره کارون به صورت پلکانی در حال پر شدن هستند.