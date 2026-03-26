هشدار زرد هواشناسی؛
بارش باران و تگرگ آسمان قزوین را فرا میگیرد
مدیرکل هواشناسی استان قزوین از صور هشدار زرد خبر داد و گفت: از اواخر امروز (پنجشنبه ششم فروردین) تا اواخر وقت شنبه هفتم فروردین در کل استان شاهد بارش باران با احتمال تگرگ خواهیم بود.
یوسف شیخالملوکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از صدور هشدار سطح زرد شماره یک مرکز پیشبینی هواشناسی استان در سال جدید خبر داد و گفت: با توجه به گذر متناوب سامانه بارشی از اواخر امروز (پنجشنبه ششم فروردین) تا اواخر وقت شنبه هفتم فروردین در کل استان شاهد بارش باران با احتمال تگرگ خواهیم بود.
وی با بیان اینکه این بارش گاهی با وقوع رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه خواهد شد، افزود: با توجه به لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی ناشی از بارندگی رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جادههای برونشهری و درونشهری ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین با بیان اینکه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی وجود دارد، گفت: احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها هم متصور است و بنابراین مردم نباید در بستر، حاشیه و حریم رودخانه تردد و توقف کنند.
شیخالملوکی افزود: با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید احتمال خسارت به سازههای سبک و موقت هم وجود دارد و به همین دلیل محکم کردن پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به این وضعیت هوا کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات خودداری کرده و کارفرمایان هم باید قید کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را بزنند.
مدیرکل هواشناسی استان تصریح کرد: با توجه به احتمال مسدودی راههای روستایی کوهستانی در اثر بارش برف اتخاذ تمهیدات لازم در بخش راهداری ضرورت دارد.
شیخالملوکی یادآور شد: در صورت بروز تغییرات احتمالی در نقشههای هواشناسی هشدار جوی بهروزرسانی خواهد شد.