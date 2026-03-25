171 شهید آسمانی در آذربایجان شرقی

171 شهید آسمانی در آذربایجان شرقی
اداره‌کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه 21 خود تعداد شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی را ۱۷۱ و مجروحان هم ۱۲۸۶ نفر اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، طی ۲۴ ساعت گذشته (از ساعت ۱۹ سه‌شنبه ۴ فروردین تا ساعت ۱۹ چهارشنبه ۵ فروردین) در حملات صهیونی ـ آمریکایی به میهن اسلامی، ۳ محل نظامی در اطراف تبریز و یک محل در داخل شهر تبریز (خانه سازمانی راه‌آهن) مورد اصابت قرار گرفتند. 

متاسفانه در حمله به خانه سازمانی راه‌آهن ۹ نفر از هموطنان عزیز شهید و تعدادی  مجروح شدند. الحمدلله حمله به مناطق نظامی تلفات جانی نداشت.

به این ترتیب، بر اثر حملات دشمن، از ابتدای جنگ تا امروز چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷۱ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند و ۱۲۸۶ نفر مجروح شدند. 

 به استحضار مردم شریف می‌رساند، فردا پنجشنبه ۶ فروردین ساعت ۱۰ صبح، پیکر مطهر ۲۱ شهید مظلوم جنگ تحمیلی رمضان، از میدان شهدا به سمت میدان ساعت تشییع می‌شود. از عموم مردم انقلابی و مومن شهر تبریز دعوت می‌شود با حضور خود در این آیین بزرگ‌ انقلابی و تجدید با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، پاسخی انقلابی به دشمنان آمریکایی و صهیونی بدهند.

