171 شهید آسمانی در آذربایجان شرقی
ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه 21 خود تعداد شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی را ۱۷۱ و مجروحان هم ۱۲۸۶ نفر اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، طی ۲۴ ساعت گذشته (از ساعت ۱۹ سهشنبه ۴ فروردین تا ساعت ۱۹ چهارشنبه ۵ فروردین) در حملات صهیونی ـ آمریکایی به میهن اسلامی، ۳ محل نظامی در اطراف تبریز و یک محل در داخل شهر تبریز (خانه سازمانی راهآهن) مورد اصابت قرار گرفتند.
متاسفانه در حمله به خانه سازمانی راهآهن ۹ نفر از هموطنان عزیز شهید و تعدادی مجروح شدند. الحمدلله حمله به مناطق نظامی تلفات جانی نداشت.
به این ترتیب، بر اثر حملات دشمن، از ابتدای جنگ تا امروز چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷۱ نفر از هموطنان مظلوم در استان آذربایجان شرقی به شهادت رسیدند و ۱۲۸۶ نفر مجروح شدند.
به استحضار مردم شریف میرساند، فردا پنجشنبه ۶ فروردین ساعت ۱۰ صبح، پیکر مطهر ۲۱ شهید مظلوم جنگ تحمیلی رمضان، از میدان شهدا به سمت میدان ساعت تشییع میشود. از عموم مردم انقلابی و مومن شهر تبریز دعوت میشود با حضور خود در این آیین بزرگ انقلابی و تجدید با آرمانهای رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام، پاسخی انقلابی به دشمنان آمریکایی و صهیونی بدهند.