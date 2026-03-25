هشدار سطح نارنجی هواشناسی در البرز/ سامانه بارشی شدید از فردا آغاز میشود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی، از شهروندان و مسافران خواست تا از سفرهای غیرضروری در روزهای آینده خودداری کنند.
به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا فلاحنژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از فعال شدن یک سامانه بارشی شدید از روز چهارشنبه، پنجم فروردین، تا روز شنبه، هشتم فروردین، در استان خبر داد.
وی تأکید کرد: این سامانه همراه با بارش باران و برف و وزش باد شدید خواهد بود.
فلاحنژاد در تشریح مخاطرات این پدیده جوی اعلام کرد: بارش باران در برخی ساعات همراه با رعد و برق است و در مناطق مرتفع و سردسیر به صورت برف ادامه خواهد یافت.
وی افزود: وزش باد شدید میتواند سبب ایجاد کولاک برف و کاهش شدید دید در جادهها شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در ادامه به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی اشاره کرد و گفت: آبگرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها از جمله این تهدیدات است.
وی همچنین از افزایش خطر لغزندگی جادهها، اختلال در ترددهای بین شهری و احتمال آسیب به سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی در اثر وزش بادهای تند خبر داد.
فلاحنژاد با توجه به تعطیلات نوروزی و افزایش حجم سفرها، به شهروندان توصیه کرد که از انجام سفرهای غیرضروری در این بازه زمانی پرهیز کنند.
وی از رانندگان خواست در صورت لزوم به سفر، حتماً خودروی خود را به زنجیرچرخ و سایر تجهیزات زمستانی مجهز کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تأکید کرد: فعالیتهای طبیعتگردی و کوهنوردی در این چند روز باید به طور کامل متوقف شود.
وی از صاحبان کسبوکارها و نهادها نیز خواست تا نسبت به استحکام بخشی و ایمنسازی سازههای موقت، سایبانها و بیلبوردهای تبلیغاتی اقدام فوری انجام دهند.
فلاحنژاد در پایان از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله شهرداریها، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای، و نیروی انتظامی خواست تا در حالت آمادهباش کامل قرار گیرند و تمهیدات لازم برای مدیریت بحران، جمعآوری آبهای سطحی و کنترل ترافیک را به اجرا درآورند.