خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قم اعلام کرد؛

بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ در قم با مشارکت مردمی آغاز شد

کد خبر : 1765416
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قم، از آغاز عملیات بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده از جنگ در استان خبر داد و گفت: این اقدام جلوه‌ای ارزشمند از همبستگی و مشارکت مردمی در دوران سخت است.

به گزارش ایلنا از استانداری قم، اکبر بهنام‌جو در جلسه‌ای به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ ، بر عزم جدی مدیریت استان برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

آغاز عملیات با محوریت کارگران و نیروهای جهادی

بهنام‌جو با اشاره به شروع فعالیت‌های بازسازی، اظهار داشت: با تلاش اتحادیه کارگران ساختمانی استان که مسئولیت بهسازی و احداث واحدهای آسیب‌دیده را بر عهده گرفته‌اند، شاهد آغاز عملیات اجرایی هستیم،همچنین، نیروهای جهادی بسیجی نیز در قالب گروه‌های داوطلب، همکاری ارزشمندی را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: قم جزو اولین استان‌هایی است که با این شیوه خدمت‌رسانی و مشارکت مردمی، کار بازسازی را شروع کرده‌است.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی استان نیز با تهیه نقشه‌ها، نقش مؤثری در این فرآیند ایفا می‌کند و شهرداری قم نیز در بحث آواربرداری و صدور پایان کار، اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانده‌است.

نقش تعیین‌کننده اتحادیه‌ها در هدایت مشارکت‌ های مردمی

استاندار قم در ادامه اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد، اعضا بر اساس انتخاب آزادانه و داوطلبانه، سهم خود را در این امر خیر تعیین خواهند کرد.

وی گفت: این سطح از همکاری و همدلی، نشان‌دهنده روحیه بالای مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

در این‌ جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست اداره‌کل فنی، عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین رؤسای اتحادیه‌های مرتبط با صنعت ساختمان، تأسیسات و مصالح ساختمانی حضور داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار