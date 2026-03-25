به گزارش ایلنا از استانداری قم، اکبر بهنام‌جو در جلسه‌ای به منظور بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ ، بر عزم جدی مدیریت استان برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

آغاز عملیات با محوریت کارگران و نیروهای جهادی

بهنام‌جو با اشاره به شروع فعالیت‌های بازسازی، اظهار داشت: با تلاش اتحادیه کارگران ساختمانی استان که مسئولیت بهسازی و احداث واحدهای آسیب‌دیده را بر عهده گرفته‌اند، شاهد آغاز عملیات اجرایی هستیم،همچنین، نیروهای جهادی بسیجی نیز در قالب گروه‌های داوطلب، همکاری ارزشمندی را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: قم جزو اولین استان‌هایی است که با این شیوه خدمت‌رسانی و مشارکت مردمی، کار بازسازی را شروع کرده‌است.

وی گفت: سازمان نظام مهندسی استان نیز با تهیه نقشه‌ها، نقش مؤثری در این فرآیند ایفا می‌کند و شهرداری قم نیز در بحث آواربرداری و صدور پایان کار، اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانده‌است.

نقش تعیین‌کننده اتحادیه‌ها در هدایت مشارکت‌ های مردمی

استاندار قم در ادامه اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار اتحادیه‌ها قرار می‌گیرد، اعضا بر اساس انتخاب آزادانه و داوطلبانه، سهم خود را در این امر خیر تعیین خواهند کرد.

وی گفت: این سطح از همکاری و همدلی، نشان‌دهنده روحیه بالای مسئولیت‌پذیری در جامعه است.

در این‌ جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، سرپرست اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استاندار، سرپرست اداره‌کل فنی، عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین رؤسای اتحادیه‌های مرتبط با صنعت ساختمان، تأسیسات و مصالح ساختمانی حضور داشتند.

