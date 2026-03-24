صادرات محصولات کشاورزی خراسان جنوبی به افغانستان از مرز ۹۳ هزار تُن گذشت

به گزارش ایلنا، مژگان سعیدی روز سه‌شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: این حجم از صادرات در سال گذشته از طریق مرز رسمی ماهیرود و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند به مقصد کشور افغانستان انجام شده است.

وی با اشاره به صدور گواهی‌های بهداشت گیاهی برای کالاهای صادراتی، افزود: سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، بادمجان، فلفل، انواع میوه، خرما، زرشک و زعفران از مهم‌ترین اقلام کشاورزی صادراتی استان در این مدت بوده است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه به آمار واردات اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ میزان واردات محصولات کشاورزی از پایانه‌های مرزی یزدان و ماهیرود به چهار هزار و ۶۶۱ تُن رسید که این رقم نسبت به سال پیش از آن، رشد چشمگیر ۸۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی علت اصلی این افزایش قابل توجه را اجرای طرح کولبری قانونی در سطح استان دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح موجب شده است تا کالاهایی نظیر برنج، حبوبات، موز و خشکبار توسط مرزنشینان به صورت قانونی وارد کشور شود.

ترانزیت ۷۱ هزار تُن کالا از مرز ماهیرود

سعیدی همچنین درباره وضعیت ترانزیت کالا از معابر مرزی استان بیان کرد: سال گذشته ۷۱ هزار تُن کالای کشاورزی از طریق مرز ماهیرود ترانزیت شده است.

وی ادامه داد: آرد، فوفل، سویا، چای خشک، موز و سیب از عمده‌ترین اقلامی هستند که در این مدت از مسیر مرزی خراسان جنوبی ترانزیت شده‌اند.

به گزارش ایلنا، استان مرزی خراسان جنوبی با داشتن ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان، دارای چهار گذرگاه مرزی شامل ماهیرود، یزدان، گلورده و دوکوهانه است که اکنون مرز ماهیرود فعال‌ترین معبر تجاری استان محسوب می‌شود.