ادارات استان بوشهر فردا (چهارشنبه )تعطیل است

ادارات استان بوشهر فردا (چهارشنبه )تعطیل است
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر گفت: ادارات این استان در روز چهارشنبه هفته جاری پنجم فروردین ماه فروردین تعطیل شد.

به گزارش ایلنا، فردین اسلامی راد روز سه‌شنبه با گرامیداشت یاد و نام شهدای مسیر سربلندی و اقتدار ایران و با تبریک اعیاد نوروز باستانی و عید فطر اظهار کرد: پیرو نامه ۲۶۶۶۲/۶۸ مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ و مستند به بخشنامه ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور، با هدف حفظ امنیت و آرامش کارکنان و کارمندان نظام اداری و حسب موافقت استاندار بوشهر، ادارات استان بوشهر در روز چهارشنبه پنجم فروردین ۱۴۰۵ با رعایت ملاحظاتی، تعطیل است.

وی یادآور شد: بانک‌ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و باید به صورت کشیک، خدمات‌رسانی مطلوب ارائه کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر تصریح کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیروهای دارای نوبت‌کاری شیفت‌گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

 

