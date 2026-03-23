خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف 3 تن گوشت فاسد در شهرستان بابل

کد خبر : 1764857
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: 3 تن گوشتی فاسد که در یک انباری در این شهرستان دپو شده بود کشف و ضبط شد. ماموران امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان بابل با انجام اقدامات فنی موفق به شناسائی محل انباری شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ قاسم عزیزی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری گوشت فاسد و غیر بهداشتی در سطح شهرستان بابل، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس شهرستان بابل با هماهنگی دستگاه قضایی این شهرستان و به همراه عوامل اداره دامپزشکی شهرستان در بازرسی از انبار مورد نظر مقدار 3 تن گوشت تاریخ صورت گذشته و غیربهداشتی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل به متهم دستگیر شده در این عملیات اشاره کرده و اظهار داشت: در رابطه با این پرونده یک متهم دستگیر شده و این متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی این شهرستان شد.

سرهنگ عزیزی بر برخورد جدی با مخلان اقتصادی تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود که هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را به سامانه مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع‌رسانی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار