کشف 3 تن گوشت فاسد در شهرستان بابل

به گزارش ایلنا، سرهنگ قاسم عزیزی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری گوشت فاسد و غیر بهداشتی در سطح شهرستان بابل، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس شهرستان بابل با هماهنگی دستگاه قضایی این شهرستان و به همراه عوامل اداره دامپزشکی شهرستان در بازرسی از انبار مورد نظر مقدار 3 تن گوشت تاریخ صورت گذشته و غیربهداشتی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل به متهم دستگیر شده در این عملیات اشاره کرده و اظهار داشت: در رابطه با این پرونده یک متهم دستگیر شده و این متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی این شهرستان شد.

سرهنگ عزیزی بر برخورد جدی با مخلان اقتصادی تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود که هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا را به سامانه مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع‌رسانی کنند.

