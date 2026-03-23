راهداران چهارمحال و بختیاری به ۵۷۵ خودروی گرفتار در برف و کولاک امداد رسانی کردند

به گزارش ایلنا، لاله اشرفی اظهارداشت: در شبانه‌روز گذشته، عملیات برف‌روبی در یک‌هزار و ۲۰ کیلومتر از راه‌های استان انجام شده است. همچنین ۳۷۰ تن مواد شن و نمک برای جلوگیری از لغزندگی و یخ‌زدگی معابر مصرف شد.

اشرفی با اشاره به تلاش برای رفع نقاط حادثه‌خیز و ریزشی خاطرنشان کرد: در این مدت، عملیات ریزش‌برداری در ۱۵ نقطه از راه‌های استان و در ۲۸ نوبت انجام گرفته تا ایمنی تردد برای رانندگان تأمین شود.

وی در ادامه به امدادرسانی به مسافران گرفتار در برف تصریح کرد: با تلاش به‌موقع راهداران، ۵۷۵ دستگاه خودرو که به دلیل بارش برف در محورهای کوهستانی دچار مشکل شده بودند، رهاسازی و به مسیر اصلی بازگشت داده شدند. همچنین ۳۰ نفر از مسافران در راهدارخانه‌های سطح استان اسکان یافتند.

اشرفی با اشاره به نقش محوری سامانه ۱۴۱ در هدایت مسافران گفت: در شبانه‌روز گذشته، مرکز مدیریت راه‌های استان با ثبت ۲ هزار و ۶۵۶ تماس تلفنی از سوی هموطنان و مسافران مواجه بوده است و همکاران ما در این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات مردم در خصوص آخرین وضعیت راه‌ها، میزان بارش و شرایط تردد بوده‌اند.

