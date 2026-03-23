رئیس مجمع نمایندگان استان خبر داد:
پیگیری فوری مشکلات صنعت مواد پروتئینی برای تأمین امنیت غذایی استان مرکزی
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، بر ضرورت مدیریت صحیح زنجیره تأمین و رفع موانع تولید و همچنین پیگیری مستمر مشکلات برای تأمین امنیت غذایی تأکید کرده و در این رابطه گفت: افزایش رضایتمندی مردم باید سرفصل برنامههای تمامی دستگاههای اجرایی و خدماترسان باشد.
به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در جلسه بررسی چالشهای تأمین و توزیع محصولات پروتئینی استان مرکزی، افزود: در پی تأثیر نوسانات ارزی و شرایط ناشی از جنگ بر اقتصاد کشور، متأسفانه بسیاری از اهداف اقتصادی دولت تحت تأثیر این شرایط محقق نشده است. اما باید با اتخاذ برنامهریزی واقعبینانه و بهرهگیری از فرصتهای موجود از وارد آمدن آسیب بیشتر به عرصه تولید جلوگیری شود.
وی بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: هماهنگی میان بخشهای مختلف حیاتی است. در شرایط کنونی، مدیریت صحیح زنجیره تأمین و هماهنگی مستمر با شرکتهای پخش و واحدهای تولیدی، نقش مهمی در جلوگیری از بروز هرگونه بحران دارد. در این راستا تلاش میشود با پیگیری مستقیم، موانع موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی که به عنوان نماینده مردم شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت حضور دارد، اظهار داشت: پیگیری جدی مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و اتحادیههای مرتبط در اولویت قرار دارد. تأمین پایدار امنیت غذایی و نیازهای مردم، یک اصل اساسی و غیرقابل انکار است. در این راستا متعهد هستیم با حل مشکلات، کمترین آسیب به فعالان حوزه تولید وارد شود.
جمالیان از تلاشهای شبانهروزی تولیدکنندگان اقلام اساسی مردم قدردانی خود را اعلام داشته و تصریح کرد: با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ در کشور، از هیچ تلاش و کوششی برای حمایت از تولیدکنندگان و تأمین امنیت غذایی مردم فروگذار نخواهیم کرد. اطمینان میدهم که پیگیریها در این حوزه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و جلسات لازم برای حل مسائل فوری برگزار خواهد شد.
وی بر ضرورت آمادگی در برابر بحرانهای احتمالی تأکید کرده و بیان داشت: با توجه به وقوع شرایط پیشبینی نشده مانند نوسانات برق یا مشکلات تولید، تمامی دستگاههای اجرایی و دستاندرکاران باید هماهنگ عمل کنند تا کمترین آسیب به واحدهای تولیدی و بازار وارد شود. متعهد هستیم تا مشکلات فوری را مورد پیگیری قرار داده و از تداوم تأمین محصولات پروتئینی اطمینان حاصل کنیم.