سرپرست مرکز مدیریت راههای استان خبر داد؛
ترافیک سنگین در جادههای مازندران / جاده چالوس یک طرفه شد
سرپرست مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران به اعمال محدودیت یکطرفه در جاده چالوس اشاره کرده و در خصوص دلایل اتخاذ این تصمیم گفت: این تصمیم به منظور تخلیه بار ترافیکی و با هماهنگی پلیس اجرایی شده است.
به گزارش ایلنا، علی صادقی به آخرین وضعیت ترافیکی جادههای استان اشاره داشته و افزود: مسیر شمال به جنوب محور چالوس از محدوده مرزنآباد به سمت تهران و کرج از ساعت 11 صبح امروز دوشنبه 3 فروردین ماه با نظر پلیس و به منظور روانسازی ترافیک، به صورت یک طرفه شده است.
وی به چگونگی تردد در این جاده اشاره کرده و ادامه داد: در حال حاضر تردد از مسیر جنوب به شمال محور مواصلاتی جاده چالوس امکانپذیر است و این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت. همچنین محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین مواجه است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران اظهار داشت: تردد در محورهای هراز و کیاسر در هر 2 مسیر رفت و برگشت به صورت روان و عادی در جریان است. در حال حاضر هیچگونه پدیده جوی خاصی در محورهای این استان گزارش نشده است.