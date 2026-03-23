تبیین نقش بانوان در تقویت آرامش خانواده و تاب‌آوری اجتماعی
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر نقش زنان در حفظ آرامش خانواده و تقویت انسجام اجتماعی گفت: آگاهی و مشارکت اجتماعی بانوان از عوامل مهم پایداری جامعه است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مدیرکل امور زنان و خانواده روز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه استانی با تأکید بر اینکه امروز تمام ظرفیت‌های خدماتی و رفاهی استان تحت هدایت عالی استاندارمحترم در وضعیت مطلوب قرار دارد، «نقشه راه کنشگری بانوان استان» را در ۵ محور کلیدی تشریح کرد:

۱. معنویت و توکل؛ زیربنای آرامش خانواده

مدیرکل با اشاره به تلاقی ماه مبارک رمضان با تحولات اخیر، نقش زنان را در تقویت «روحیه توکل» حیاتی برشمرد و اظهار داشت: زنان با ترویج فرهنگ دعا و اعتماد راسخ به نصرت الهی، کانون خانواده را به مأمن آرامش تبدیل کرده‌اند. این معنویتِ عمیق، سدی محکم در برابر جنگ روانی دشمن ایجاد کرده و انسجام خانواده‌ها را بیمه نموده است.

۲. حماسه حضور و بلوغ سیاسی

وی با تمجید از حضور دشمن‌شکن بانوان در تجمعات اخیر تبریز و سایر شهرستان‌های استان، این حرکت را نشانه‌ای از «بصیرت و بلوغ سیاسی» زنِ آذربایجانی دانست که پیامی صریح از وفاداری به نظام و اقتدار ملی را به جهانیان مخابره کرد.

۳. «افطار سبز» و مدیریت جهادی در مساجد

در حوزه اقتصاد مقاومتی، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری از ابتکارات بومی بانوان قدردانی کرد و با معرفی الگوی موفق «مسجد طویقون مراغه» در حذف کامل ظروف یک‌بارمصرف، خاطرنشان کرد: «این تدبیر، پیوندِ معنویت با عقلانیت و قناعت است که علاوه بر حفظ سلامت، مصداق بارز تحقق شعار سال ۱۴۰۵ در بطن جامعه محسوب می‌شود.»

۴. ارتقای تاب‌آوری: آمادگی امدادی و سواد رسانه‌ای

وی با تأکید بر اینکه به دستور استاندار، تمامی امکانات آموزشی استان برای توانمندسازی بانوان بسیج شده است، از آغاز دوره‌های فشرده مهارتی خبر داد:

- آموزش کمک‌های اولیه: جهت ارتقای آمادگی و تاب‌آوری محلات در شرایط اضطراری.

- کارگاه‌های سواد رسانه: برای تشخیص اخبار جعلی و جلوگیری از تزلزل روحیه جمعی در فضای مجازی و

وبینار چابکسازی و روش های نوین فروش مشاغل خانگی خرد و نوپا در شرایط بحران

۵. ایثار زینبی؛ پشتیبانی و اقتدار ورزشی

مدیرکل ضمن اعلام سازماندهی گروه‌های جهادی برای پخت غذای گرم جهت حمایت از مدافعان امنیت و فراخوان پویش اهدای خون بانوان، به نقش دختران تیم ملی فوتبال کشورمان اشاره کرد و حرکت مقتدرانه آنان را نشانه‌ای از استقلال، صلابت و پایبندی ورزشکاران ایرانی به ارزش‌های ملی دانست.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری در پایان این گفتگو، با اشاره به اینکه تحت مدیریت و شبانه‌روزی استاندار آذربایجان‌شرقی، وضعیت تأمین کالاها و خدمات در بهترین سطح ممکن قرار دارد، بر اهمیت حفظ روال عادی زندگی تأکید کرد. وی افزود: با همت استاندار، فضایی امن و پایدار در استان فراهم شده تا خانواده‌ها با برقراری ارتباط مؤثر و صادقانه، نگرانی‌ها را کاهش دهند. ثابت کرده‌ایم آذربایجان همواره "سر ایران" است و با توکل بر خدا و تکیه بر این مدیریت منسجم، از این گردنه تاریخی با پیروزی عبور خواهیم کرد.

