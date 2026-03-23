به گزارش ایلنا از اصفهان، کوروش خسروی با بیان اینکه تأمین نان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت بازار در شرایط اضطراری است، افزود: در روزهای اخیر تمرکز ویژه‌ای بر تجهیز نانوایی‌های استان انجام شده و هماهنگی‌های لازم برای تأمین موتور برق و سوخت جایگزین از جمله بنزین و گاز مایع صورت گرفته است تا در صورت بروز اختلال در شبکه برق یا گاز، روند پخت نان بدون وقفه ادامه پیدا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در استان تصریح کرد: برای اطمینان از پایداری تأمین آرد، دستور افزایش تولید به کارخانجات آرد استان داده شده و ذخایر مناسبی نیز در این بخش ایجاد شده است، به‌گونه‌ای که تا پایان فروردین‌ماه نگرانی خاصی در خصوص تأمین آرد مورد نیاز استان وجود ندارد.

وی همچنین از تدوین برنامه‌هایی برای مدیریت شریان‌های اقتصادی استان در شرایط خاص خبر داد و گفت: با وزارت کشور نیز مکاتبات و هماهنگی‌هایی انجام شده و سناریوهای متعددی برای مقابله با اختلال احتمالی در زیرساخت‌های سراسری یا مسیرهای تأمین کالا پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز مشکل، استان بتواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، خدمات و تأمین کالاهای اساسی را مدیریت کند.

خسروی در ادامه با تأکید بر اینکه حفظ آرامش بازار و اطمینان خاطر مردم در اولویت مدیریت استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای صیانت از معیشت مردم اندیشیده شده و مجموعه مدیریت استان و ستاد تنظیم بازار به‌صورت مستمر وضعیت بازار و تأمین کالاها را رصد می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: هرچند بخشی از تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی انجام می‌شود، اما در استان نیز تلاش شده با برنامه‌ریزی دقیق، کمترین اختلالی در روند خدمات‌رسانی و تأمین نیازهای اساسی شهروندان ایجاد نشود.

