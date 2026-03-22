امروز انجام شد؛

مراسم تشییع پیکر هشت شهید قزوینی آغاز شد
مراسم تشییع پیکر هشت شهید قزوینی با حضور جمعی از مسئولان و مردم در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مراسم تشییع پیکر هشت شهید قزوینی در حمله تروریستی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در تهران در ۲۷ اسفندماه به شهادت رسیدند؛ در قزوین آغاز شد.

اسامی خانواده شهید به شرح زیر می‌باشد:

شهید مهدی رستمی

شهیده منظر السادات زرآبادی

نوجوان شهید علی رستمی

نوجوان شهیده فاطمه رستمی

کودک شهیده زینب رستمی

شهیده فاطمه (حنانه) رستمی

کودک شهید محمد حسن کیالها

نوزاد ۲۰ روزه شهید محمد علی کیالها

مراسم تشییع امروز یکشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۱۵ از میدان میرعماد تا گلزار شهدا برگزار شد. 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
