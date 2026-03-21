به گزارش ایلنا، علیرضا حیدری شامگاه شنبه افزود: بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه، این سامانه بارشی از صبح روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴ وارد جو استان شده و فعالیت آن تا اواخر روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

او گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، این سامانه با بارش باران، وزش باد، رعدوبرق و در برخی مناطق با احتمال رگبار پراکنده تگرگ همراه خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس این گزارش، فعالیت سامانه در سراسر استان به‌ویژه در نیمه غربی و نواحی شمالی از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

حیدری با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی اعلام کرد: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و کندی در تردد وسایل نقلیه، آب‌گرفتگی معابر عمومی، ایجاد رواناب و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها از جمله مخاطرات پیش‌بینی شده در پی فعالیت این سامانه است. همچنین احتمال برخورد صاعقه و بروز خسارت در برخی مناطق به دلیل بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه افزود: در همین راستا به تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان تأکید شده است ضمن حفظ آمادگی کامل، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت شرایط و کاهش خسارات احتمالی اقدام کنند.

حیدری اضافه کرد: همچنین پاکسازی کانال‌ها، آبراهه‌ها و دهانه پل‌ها به منظور تسریع در خروج آب‌های سطحی، بررسی و ایمن‌سازی سیستم‌های برق‌گیر به‌ویژه در واحدهای صنعتی و ساختمان‌های مرتفع و اطلاع‌رسانی مستمر از طریق رسانه‌های محلی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از شهروندان نیز خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، ضمن احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، از کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع خودداری کرده و توصیه‌های ایمنی دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.