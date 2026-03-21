حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشتی مسافربری «پرمیسا» در اسکله مروارید خارگ

کشتی مسافربری «پرمیسا» در اسکله مروارید جزیره خارگ مورد هدف دشمن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در ادامه حمله آمریکایی صهیونی به جزیره خارگ کشتی مسافربری «پرمیسا» در اسکله مروارید جزیره خارگ، هم‌زمان با لحظه تحویل سال، مورد هدف قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد.

 این شناور در هر سفر حدود 350 مسافر جابه‌جا می‌کرده، اما در لحظه حادثه ظاهراً مسافری روی آن حضور نداشته است.

 کشتی مسافربری «پرمیسا» که در مسیر خارگ ـ گناوه تردد داشت.

هنگام حادثه  کشتی یاد شده در اسکله مروارید خارگ پهلو گرفته بود.

گزارش‌ها حاکی است که این حمله درست در لحظه تحویل سال جدید رخ داده است.

 

