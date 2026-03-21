دادستان بجنورد خبرداد؛

دستگیری 5 جاسوس‌ و تروریست‌‌ وابسته به موساد در خراسان شمالی

دادستان بجنورد از دستگیری 5 جاسوس رژیم صهیونی در خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید جواد ایلالی داستان عمومی و انقلاب بجنورد از دستگیری 5 نفر از جاسوسان و تروریست های صهیونیستی وابسته به موساد در خراسان شمالی خبر داد.

وی افزود: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی 5 نفر از عوامل ستون پنج دشمن صهیونیستی را با کار اطلاعاتی دقیق در خراسان شمالی دستگیر کرد.

دادستان بجنورد گفت: با توجه به شرایط جنگی در کشور مجازات این عناصر خودفروخته و خائن به کشور، مصادره اموال و اعدام  تا سه درجه تشدید، خواهد بود.

 

