دستگیری 5 جاسوس‌ و تروریست‌‌ وابسته به موساد در خراسان شمالی

به گزارش ایلنا، سید جواد ایلالی داستان عمومی و انقلاب بجنورد از دستگیری 5 نفر از جاسوسان و تروریست های صهیونیستی وابسته به موساد در خراسان شمالی خبر داد.

وی افزود: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه حضرت جوادالائمه خراسان شمالی 5 نفر از عوامل ستون پنج دشمن صهیونیستی را با کار اطلاعاتی دقیق در خراسان شمالی دستگیر کرد.

دادستان بجنورد گفت: با توجه به شرایط جنگی در کشور مجازات این عناصر خودفروخته و خائن به کشور، مصادره اموال و اعدام تا سه درجه تشدید، خواهد بود.

