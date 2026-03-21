جزئیات جدید از حمله آمریکایی ـ صهیونی به دورود با 12 شهید و 120 زخمی

به گزارش ایلنا، مصطفی کرمی، با تشریح جزئیات حمله هوایی 27 اسفندماه، گفت: در 27 اسفندماه 1404 رأس ساعت 7:06 دقیقه منطقه ناصرخسرو از مناطق پرتراکم جمعیتی و مسکونی مورد هدف حمله جنایتکاران رژیم صهیونیستی و رژیم سفاک ایالات آمریکا قرار گرفت.

وی افزود: در حملات هوایی 12 نفر از شهروندان دورود که همگی غیرنظامی بودند به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و تاکنون 120 نفر نیز زخمی شده‌اند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران دورود، ادامه داد: 50 نفر از مصدومان حملات هوایی دشمن تاکنون سرپایی درمان شده‌اند و تعداد زیادی هنوز در بیمارستان شهدای هفتم تیر بستری هستند.

کرمی به حضور گسترده مردم در تشییع شهدای حمله اسرائیل اشاره کرد و گفت: 11 شهید در بمباران اخیر و شهید عباس درویشی در حمله هوایی اسرائیل به آزادراه خرم‌آباد، پل زال به شهادت رسید.

او بیان کرد: در میان شهدای دورود یک کودک 2 ساله به‌نام سلین جمشیدی وجود داشت که همراه پدر و مادرش مظلومانه به مقام شهادت نائل آمد.

