استاندار فارس:
نقش کادر درمان در شرایط موجود کشور، حیاتی است
استاندار فارس، در نخستین ساعات سال ۱۴۰۵ با حضور در دو مرکز درمانی شیراز، در دیدار با کادر درمان و بیماران بستری در بیمارستانهای شیراز فرارسیدن سال نو را به هموطنان و بهویژه مجاهدان عرصه سلامت تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در حاشیه این دیدار با تبریک سال نو به مردم و قدردانی از پایداری آنان در برابر سختیها گفت: ایران اسلامی امسال در شرایطی به استقبال سال نو رفته است که روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ با وقایع بسیار تلخی همراه بود؛ از شهادت مقام معظم رهبری گرفته تا از دست رفتن جمعی از فرماندهان، مسئولان نظام و گروهی از مردم؛ زنان و کودکان بیپناه که در حملات رژیم صهیونیستی و حامیان جنایتکار آمریکایی آن به شهادت رسیدند.
وی ابراز امیدواری کرد: در میان این تلخیها، سال ۱۴۰۵ برای مردم شریف فارس، رزمندگان اسلام و برای اعتلای کشور، سالی آکنده از سلامت، آرامش و پیروزی باشد و به یاری خداوند متعال روزهای روشنتری پیش روی ایران قرار گیرد.
امیری قدردانی از کادر درمان را وظیفهای اخلاقی دانست و افزود: در لحظاتی که بسیاری از مردم در کنار خانوادههای خود آغاز سال نو را جشن میگیرند، پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای درمانی با فداکاری و احساس مسئولیت در کنار بیماران میمانند؛ این حضور تلاشی است برای قدردانی از این عزیزان که بخشی از عمر و توان خود را وقف سلامت مردم کردهاند و در این مقطع حساس، مسئولیت دوچندانی را بر دوش میکشند.
استاندار فارس در ادامه از بخشهای مختلف دو مرکز درمانی شیراز بازدید کرد و پای صحبت بیماران و همراهان آنان نشست.
امیری در این دیدار با تأکید بر جایگاه عیادت بیماران در فرهنگ اسلامی اظهار داشت: عیادت از بیمار، علاوه بر بعد انسانی، در آموزههای دینی نیز مورد توصیه قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط ویژه این روزها در کشور گفت: در پی رخدادهایی که ناشی از ادامه فشارهای جنگ تحمیلی است، کادر درمان علاوه بر رسیدگی به امور جاری، باید به آسیبدیدگان نیز خدمات ارائه دهند؛ این حجم از مسئولیت در شرایط فعلی، کار آنان را ارزشمندتر و نقششان را حیاتیتر کرده است.
استاندار فارس قدردانی از کادر درمان و عیادت از بیماران در اولین ساعات سال نو را وظیفهای اخلاقی دانست و برای ایشان سالی آرامتر و همراه با بهبود و سلامتی آرزو کرد.
امیری در جریان بازدید از بیمارستانهای دنا و شهید آیتالله دستغیب شیراز، با حضور در بخشهای مختلف و گفتگو با مسئولان بیمارستان، کادر درمان، بیماران و همراهانشان، در جریان نحوه خدمترسانی در این دو مرکز درمانی قرار گرفت.