وداع باشکوه مردم دهکویه لارستان با شهید حمله هوایی به دادگستری

به گزارش ایلنا، در این آیین معنوی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم، مسئولان محلی و خانوادههای معظم شهدا با سینه زنی و سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، پیکر این شهید والامقام را از میدان اصلی شهر تا گلزار شهدای دهکویه تشییع کردند.

فضای شهر غرق در عطر شهادت و عشق به آرمانهای انقلاب اسلامی بود و مردم با چشمانی اشکبار، بار دیگر وفاداری خود را به راه شهدا به نمایش گذاشتند.

هیأت عالی قضایی استان فارس به نمایندگی از ریاست کل دادگستری استان در این مراسم حضور یافتند و ضمن ابلاغ پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری فارس، با خانواده این شهید بزرگوار ابراز همدردی کردند.

شهید حامد خلیلی از کارکنان خدوم دادگستری لارستان بود که در حمله ناجوانمردانه هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی به ساختمان دادگستری در حین انجام وظیفه به همراه ۱۷ تن از همکاران و مراجعان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مردم دهکویه با درک عمق این مصیبت، با حضور حماسی خود بار دیگر نشان دادند که این جنایات نه تنها خللی در اراده آنان ایجاد نخواهد کرد، بلکه بر انسجام و همدلی ملی خواهد افزود.

در پایان این مراسم باشکوه، پیکر مطهر این شهید گرانقدر در جوار سایر شهدای دهکویه آرام گرفت و بار دیگر آسمان این دیار مملو از عطر شهیدانی شد که در راه امنیت و عدالت جان خود را نثار کردند.

