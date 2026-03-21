خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح «آرامش بهاری» در ۷۰ امامزاده و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی اجرا می شود

کد خبر : 1764196
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی گفت: طرح ملی «آرامش بهاری» در ۷۰ بقعه متبرکه و آستان مقدس امامزادگان استان با ارائه خدمات شبانه‌روزی و شعار «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید شهاب‌الدین حسینی، روز شنبه اظهار کرد: این طرح با شعار «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» و با تمام ظرفیت‌های فرهنگی و خدماتی به یاد امام شهید امت حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای قدس‌سره و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی–آمریکایی اجرا می‌شود.

وی در تشریح این برنامه گفت: حضور مردم در آستان‌های مقدس در این ایام، جلوه‌ای از پیوند عاطفی و روحی جامعه با این مکان‌های نورانی است بر همین اساس، بقاع متبرکه آذربایجان شرقی با تمام توان و ظرفیت خود تا پایان ایام نوروز و در امتداد شب‌های پربرکت ماه مبارک رمضان، به روی زائران، مسافران و مجاوران گرامی گشوده خواهد بود.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: بقاع متبرکه و امامزادگان آذربایجان شرقی از نخستین روزهای جنگ تحمیلی اخیر، به‌عنوان پایگاه امن آرامش روحی و روانی مردم ایفای نقش کرده‌اند و این رویکرد در ایام نوروز نیز در قالب طرح‌های فرهنگی از جمله آرامش بهاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: زائران، مسافران نوروزی و مجاوران گرامی می‌توانند از مجموعه‌ای از خدمات فرهنگی، مشاوره‌ای، مذهبی و رفاهی پیش‌بینی‌شده در این طرح بهره‌مند شوند. تلاش ما بر این است که بقاع متبرکه، بستر امن و آرامش‌بخشی برای عموم مردم استان و مسافران باشد.

مدیرکل اوقاف اظهار کرد: هدف ما آن است که هر زائر و مسافری که پای در حریم این اماکن مقدس می‌گذارد، با تجربه‌ای سرشار از آرامش، امنیت روانی و طمأنینه معنوی روبه‌رو شود. در این مسیر تلاش می‌کنیم خدمات فرهنگی و رفاهی به شکلی پیوسته، منظم و درخور شأن بقاع متبرکه ارائه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی تأکید کرد: این اقدامات تا تحقق پیروزی کامل حق بر باطل، تحت لوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی ادامه خواهد یافت و اداره کل اوقاف استان همه ظرفیت‌های خود را برای خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل