طرح «آرامش بهاری» در ۷۰ امامزاده و بقاع متبرکه آذربایجان شرقی اجرا می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی گفت: طرح ملی «آرامش بهاری» در ۷۰ بقعه متبرکه و آستان مقدس امامزادگان استان با ارائه خدمات شبانهروزی و شعار «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین سید شهابالدین حسینی، روز شنبه اظهار کرد: این طرح با شعار «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» و با تمام ظرفیتهای فرهنگی و خدماتی به یاد امام شهید امت حضرت آیتالله امام خامنهای قدسسره و شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی–آمریکایی اجرا میشود.
وی در تشریح این برنامه گفت: حضور مردم در آستانهای مقدس در این ایام، جلوهای از پیوند عاطفی و روحی جامعه با این مکانهای نورانی است بر همین اساس، بقاع متبرکه آذربایجان شرقی با تمام توان و ظرفیت خود تا پایان ایام نوروز و در امتداد شبهای پربرکت ماه مبارک رمضان، به روی زائران، مسافران و مجاوران گرامی گشوده خواهد بود.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: بقاع متبرکه و امامزادگان آذربایجان شرقی از نخستین روزهای جنگ تحمیلی اخیر، بهعنوان پایگاه امن آرامش روحی و روانی مردم ایفای نقش کردهاند و این رویکرد در ایام نوروز نیز در قالب طرحهای فرهنگی از جمله آرامش بهاری ادامه خواهد داشت.
وی افزود: زائران، مسافران نوروزی و مجاوران گرامی میتوانند از مجموعهای از خدمات فرهنگی، مشاورهای، مذهبی و رفاهی پیشبینیشده در این طرح بهرهمند شوند. تلاش ما بر این است که بقاع متبرکه، بستر امن و آرامشبخشی برای عموم مردم استان و مسافران باشد.
مدیرکل اوقاف اظهار کرد: هدف ما آن است که هر زائر و مسافری که پای در حریم این اماکن مقدس میگذارد، با تجربهای سرشار از آرامش، امنیت روانی و طمأنینه معنوی روبهرو شود. در این مسیر تلاش میکنیم خدمات فرهنگی و رفاهی به شکلی پیوسته، منظم و درخور شأن بقاع متبرکه ارائه شود.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی تأکید کرد: این اقدامات تا تحقق پیروزی کامل حق بر باطل، تحت لوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی خامنهای مدظلهالعالی ادامه خواهد یافت و اداره کل اوقاف استان همه ظرفیتهای خود را برای خدمترسانی به مردم به کار گرفته است.