در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
هیچ کمبودی در تامین نان وجود ندارد/فعالیت شبانه روزی ۳ واحد بزرگ نانوایی صنعتی در آذربایجان غربی
مدیرکل صمت آذربایجان غربی با بیان اینکه هیچ کمبودی در تامین نان مورد نیاز شهروندان وجود ندارد گفت: ۳ واحد بزرگ نانوایی صنعتی در استان به طور سبانه روزی در حال فعالیت هستند.
سخاوت خیر خواه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: سه واحد بزرگ نانوایی صنعتی استان که هرکدام توان تولید بیش از ۳۰۰ کیسه آرد در شبانهروز را دارند، بهصورت ۲۴ ساعته فعال هستند و انواع نان صنعتی و نان خشک به میزان کافی پخت و در فروشگاهها عرضه میشود.
خیرخواه با بیان اینکه، نانواییهای استان اغلب به ژنراتورهای گازوئیلی مجهز شدهاند گفت: به همین دلیل حتی در صورت قطعی گاز یا برق نیز هیچگونه اختلالی در تولید نان در استان رخ نخواهد داد.
مدیر کل صمت استان ادامه داد:صنایع تولیدی راهبُردی و واحدهایی که دارای کورههای تولید هستند، بدون قطعی به فعالیت خود ادامه میدهند.
وی گفت: بیش از ۲۰۰ ژنراتور آماده تحویل به نانواییهی استان است تا در صورت بروز هرگونه مشکل، واحدها در کوتاهترین زمان تجهیز شوند.
خیر خواه در ادامه از رصد مستمر بازرسان از نانوایی های استان خبر دادو گفت:تاکنون هیچ گزارشی از کمبود نان دریافت نشده است و در صورت مشاهده هرگونه مشکل نیز تصمیمات لازم بلافاصله اتخاذ خواهد شد.