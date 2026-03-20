مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه:
جنگ، حافظیه را تعطیل کرد / آماده میزبانی از گردشگران نوروزی بودیم
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه، اعلام کرد: این اثر ملی با وجود آمادهسازی کامل برای میزبانی از گردشگران نوروزی، به دلیل شرایط جنگی کشور به صورت موقت تعطیل است.
به گزارش ایلنا، هاشم شایق گفت: این مجموعه که همواره رتبه اول یا دوم بازدیدکنندگان در کشور را داشته و چندین میلیون نفر در سال به ویژه در ایام نوروز از آن دیدن میکنند در حال حاضر در بهترین شرایط آمادهسازی قرار دارد.
مدیر مجموعه حافظیه ادامه داد: در ماههای گذشته اقدامات مهمی برای آمادهسازی مجموعه انجام شد که شامل مرمتهای اضطراری بنای تاریخی، رفع مشکلات تاسیسات برقی و روشنایی، آبرسانی و سرویسهای بهداشتی بود. همچنین با همکاری شهرداری منطقه سه شیراز، فضای سبز مجموعه به زیباترین حالت خود درآمده است.
شایق افزود: حیاط مرکزی باغموزه مشاهیر به ابعاد ۴۳۰۰ متر مربع قرار بود میزبان برگزاری رویداد بزرگ و فاخر لحظه تحویل سال با برنامه های متنوع و جذاب باشد.
وی گفت : همچنین تیمهای اجرایی به صورت چند شیفتی اقدامات عملیاتی آمادهسازی باغ موزه مشاهیر که فضای دو هکتاری پشت آرامگاه را در بر میگیرد انجام دادهاند.
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی حافظیه افزود: انتخاب حیاط مرکزی باغ موزه برای لحظه تحویل سال به جهت این بود که حجم بزرگی از بازدیدکنندگان را بتواند در خود جای دهد و از آسیبهایی که سالهای گذشته به مجموعه حافظیه وارد میشد تا حد زیادی جلوگیری شود. وجود درختان سرسبز مجموعه، چمنهای باطراوت و گلهای بهاری که در جای جای مجموعه حافظیه کاشته شده جلوه بسیار زیبایی را به مجموعه داده است. همچنین قرارگیری چندین هزار گلدان به صورت فرش های گل در بعضی نقاط مجموعه زیبایی باغ دو هکتاری مجموعه حافظیه را صد چندان کرده است.
شایق بیان کرد: ایجاد و برگزاری نوروزگاههای جذاب با رویدادهای و برنامه های شاد در نقاط مختلف مجموعه از دیگر برنامه هایی بود که برای ایام نوروز پیش بینی کرده بودیم.
وی از همکاری شهرداری منطقه سه شیراز و پرسنل آن در زیباسازی فضای سبز قدردانی کرد و در پایان با ابراز تأسف تأکید کرد: متأسفانه به دلیل شرایط ویژه کشور و جنگ تحمیلی، امکان بازدید از مجموعه حافظیه فعلاً وجود ندارد اما امیدواریم در آیندهای بسیار نزدیک بتوانیم میزبان خیل بزرگ هموطنان عزیز باشیم.