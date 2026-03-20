به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی در بازدید از اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان اظهارکرد: خوشبختانه استان لرستان در سالی که گذشت در شاخص‌های مالی با فاصله زیادی نسبت به استان‌های دیگر پیشتاز بوده است.

وی ادامه‌داد: کلیه حقوق بیش از ۵ هزار نفر کارکنان دولت، بطور کامل پرداخت شده و احتمالاً در روزهای آینده در صورت امکان، پرداخت‌های فوق‌العاده‌ای هم داشته باشیم.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه در حوزه عمرانی با توجه به جهت‌گیری‌هایی که انجام دادیم؛ استان اول کشور هستیم، گفت: ۸۰ درصد از نقدینگی اعتبارات عمرانی استان جذب شد و همه پروژه‌های عمرانی با ارزشی که جز پروژه‌های اولویت دار ما بودند، اکنون فعال هستند.

شاهرخی افزود: لرستان به مثابه یک کارگاه بزرگ سازندگی است و دلیلش هم این است که ما از ظرفیت‌های قانون بودجه امسال استفاده کردیم.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور ۵ همت اوراق برای پروژه‌ها فروش رفته‌است، اظهارکرد: ۲/۸ همت این مبلغ را لرستان جذب کرده یعنی ۳۱ استان دیگر کلاً ۲/۲ همت و استان لرستان به تنهایی ۲/۸ همت را کسب کرده که نشان دهنده تلاش بی‌وقفه همکاران ماست.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه در حوزه مولدسازی در کل کشور ۱۱ همت املاک به فروش رفته، افزود: در استان لرستان ۲/۱ همت فروش اموال مازاد داشته‌ایم و فعال شدن پروژه‌هایی مانند کمربند غربی، کمربند شرقی و برخی از پروژه‌های کلیدی استان به دلیل فروش اموال مازادی است که ۳۰ تا ۴۰ سال رها شده بود، ما اینها را فروختیم و به عنوان منابع در اختیار پروژه‌ها قرار دادیم.

شاهرخی گفت: ما در برنامه راهبردی و عملیاتی به دنبال این هستیم که جهش در توسعه استان ایجاد کنیم، حرکت‌هایی که انجام شده طی سال گذشته به ما این امید را داده که با توجه به سفر ریاست جمهور، بتوانیم سالی ۵۰ همت در استان هزینه کنیم.

