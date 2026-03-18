رئیس اورژانس استان خبرداد؛
حوادث چهارشنبه سوری در فارس ۲ کشته و ۵۴ مصدوم برجا گذاشت
رئیس اورژانس فارس از مصدوم شدن ۵۴ نفر و مرگ ۲ نفر در حوادث چهارشنبه سوری امسال در استان فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود عابد، اظهار کرد: حوادث چهارشنبه سوری در فارس، ۵۴ مصدوم و فوت دو نوجوان پانزده و شانزده ساله را در پی داشت.
وی با اعلام اینکه از این مصدومان، ۴۶ مورد مربوط به شیراز بوده و ۸ مورد در دیگر شهرستانهای استان مصدوم شدهاند، افزود: اغلب مصدومان، بازه سنی ۱۵ تا ۲۵ سال دارند.
عابد در خصوص انتقال مصدومان به بیمارستانها اعلام کرد: با تلاش کارکنان اورژانس ۱۱۵ فارس، یک مصدوم از حوادث چهارشنبه سوری به صورت سرپایی در محل درمان شده و ۲۲ مصدوم توسط اورژانس به بیمارستانها منتقل شدهاند.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تصریح کرد: ۳۳ نفر به صورت شخصی به مراکز درمانی استان مراجعه و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کردند.
وی با ابراز تاسف از جان باختن ۲ نفر از هم استانیها در این حوادث، اعلام کرد: مصدومیتها شامل آسیبهای چشمی، سوختگیهای شدید صورت و اندامها و تروما ناشی از انفجار مواد محترقه است.