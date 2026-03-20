ایلنا گزارش می دهد؛
نبض زندگی در آذربایجان غربی تند می زند/زور زندگی از جنگ بیشتر است/مردم ارومیه به استقبال نوروز رفتند
به گزارش خبرنگار ایلنا، در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۴ که سایه شوم جنگ در آسمان کشور گسترانده شده با گذر از کوچه و خیابان های منتهی به بازار ارومیه به وضوح می توان مشاهده کرد که زور زندگی بیشتر از جنگ بوده و مردم در تکاپوی خرید عید هستند.
بازار ارومیه در واپسین روزهای سال هنوز زنده است، حتی در روزهایی که گاهی صدای انفجار از یک گوشه شهر بلند میشود و دود آن به آسمان میرود، اما در طرف دیگر شهر کرکره مغازهها بالاست.
شاید شلوغی خیابانها به اندازه سالهای قبل و شرایط عادی گذشته نباشد، اما همین حالا نیز اگر کسی بخواهد به بازارهای مرکز شهر ارومیه برود باید زمان طولانی در ترافیک بماند، ترافیکی که جنب و جوش روزهای پایان سال را نشان میدهد.
مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا حاکی از آن است که کالا به وفور در بازار موجود است گرچه قیمت ها نسبت به سال گذشته و حتی ماه گذشته افزایش پیدا کرده ولی کمبودی در بازار وجود ندارد و نه تنها فروشگاهها و مغازهها کالاهای مورد نیاز مردم را عرضه میکنند، بلکه بساط دستفروشان نیز به راه است.
اگرچه قدرت خرید مردم به اندازه قبل نیست و بسیاری از خانوادهها خریدهای سبکتری انجام میدهند، اما هرکس تلاش میکند به اندازه وسعش سهمی از بازار شب عید داشته باشد، یا حداقل چیزی برای بچهها که ذوق بیشتری برای نوروز دارند، بخرد.
خرید های محدود و محتاطانه شهروندان
گفتوگوی خبرنگار ایلنا با شهروندان نشان میدهد بسیاری از خانوادهها با وجود تلاش برای حفظ سنتهای نوروزی، خریدهای خود را محدودتر و محتاطانهتر انجام میدهند.
یکی از شهروندان در گفتوگو با ایلنا با اشاره به خرید برخی اقلام ضروری، میگوید: زندگی باید ادامه داشته باشد و رسوم و سنت ها باید حفظ شود.
در مقابل برخی دیگر از شهروندان نیز از کاهش خریدهای غیرضروری خبر میدهند. یک بانوی سالمند که برای خرید میوه به بازار آمده بود، میگوید: امسال دید و بازدید داریم، اما تصمیم گرفتیم به جای آجیل و شیرینی فقط میوه برای مهمانها بخریم. قیمتها بالا رفته و از طرفی حال و هوای مردم هم مثل سالهای قبل نیست.
با این حال آنچه در میان بسیاری از شهروندان دیده میشود، حفظ امید و ادامه زندگی در کنار رعایت شرایط موجود است. برخی خانوادهها در حال خرید ماهی قرمز و سبزه بودند؛ نمادهایی از سرسبزی و تداوم سنتهای نوروزی که نشان میدهد با وجود فشارهای اقتصادی و فضای جنگی، مردم تلاش میکنند آیینهای فرهنگی خود را حفظ کنند.
در روزهای جنگ مسئولین نیز در کنار مردم بوده و در تلاش هستند که کمبودی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم وجود نداشته باشد و شهروندان این روزهای حساس و سخت را با آرامش خاطر بگذرانند.
عرضه میوه شب عید ۳۰ درصد پایین تر از قیمت خرده فروشی های شهر
سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از عرضه میوه شب عید در ۵۰ مرکز توزیع میوه در استان خبر داد و گفت: این میوه ها ۳۰ درصد پایین تر از قیمت خرده فروشی ها عرضه می شود.
حسامی افزود: سهمیه میوه شب عید استان شامل ۲۷۵ تن پرتقال تامسون شمال و ۲۵۰ تن سیب زرد و قرمز در سردخانه ها ذخیره سازی شده است.
وی قیمت فروش هر کیلو پرتقال را ۷۲ هزار تومان و قیمت هر کیلو سیب درختی را ۱۰۵ هزار تومان عنوان کرد و گفت: هدف از تأمین و توزیع میوه در ایام پایانی سال، تنظیم بازار میوه و کنترل قیمت آن و عرضه میوه با کیفیت و با قیمت مناسب است.
کمبودی در زمینه کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد
سخاوت خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه چرخه تامین و توزیع کالا در استان برقرار است و تا این لحظه هیچ کمبودی از نظر کالاهای مورد نیاز مردم در سطح بازار استان وجود ندارد گفت: واحدهای تولیدی با حداکثر توان در حال فعالیت هستند و شرکتهای پخش نیز توزیع کالاها را به صورت مستمر انجام میدهند.
وی به تداوم فعالیت مرزها و ورود کالا از طریق مرزها اشاره کرد و افزود: مجموع این عوامل باعث شده تا این لحظه استان در زمینه تامین کالا با مشکلی مواجه نشود.
مدیرکل صمت استان از فعالیت واحدهای صنفی و تشدید نظارت بر بازار نیز خبر داد و گفت: از نخستین روز تجاوز رژیم سفاک صهیونیست و آمریکا به کشور تعداد ۳۵ اکیپ بازرسی تشکیل و روانه بازار شده است.
وی افزود: اکیپ های بازرسی در این ایام بحرانی نسبت به رصد کالاهای اساسی، آرد و نان، گاز مایع، روغن موتور و لاستیک و شیشه بری و غیره اقدام می کنند.
خیرخواه ادامه داد: از ابتدای شروع جنگ رمضان تعداد ۲هزار و ۸۵۰ فقره بازرسی انجام شده که تعداد ۴۴۲ فقره منجر به تشکیل پرونده به ارزش ریالی ۶۷۱ میلیارد ریال شده است.
وی عمده شکایت های مردمی در استان را افزایش قیمت مرغ و همچنین قیمت های دوگانه نانوایی های نان روغنی عنوان کرد و افزود: بازرسین به واحد صنفی اعلامی جهت رسیدگی اعزام شده اند.
دستور ویژه استاندار برای تشدید نظارت بر بازار
در همین راستا رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی با صدور دستور ویژه برای تشدید نظارتها، اضافه کرد: تیمهای بازرسی موظف هستند با نظارت دقیق بر زنجیره تأمین تا توزیع، با هرگونه تخلف، احتکار یا گرانفروشی برخورد قانونی کنند.
وی با بیان اینکه هدف این است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مصوب و به سهولت در دسترس همگان قرار گیرد، افزود: جلسات ستاد تنظیم بازار تا پایان تعطیلات نوروزی و شرایط جنگی بهصورت مستمر برگزار خواهد شد تا وضعیت عرضه و تقاضا بهطور لحظهای رصد و مدیریت شود.
در مجموع آنچه از بازار ارومیه در روزهای اخیر دیده میشود، ترکیبی از احتیاط اقتصادی، حفظ سنتهای اجتماعی و همبستگی مردم در شرایط خاص کشور است. اگرچه برخی خانوادهها خریدهای خود را محدودتر کردهاند و نگرانیهایی درباره قیمتها وجود دارد، اما حضور مردم در بازار و ادامه فعالیت اصناف نشان میدهد جریان زندگی در شهر همچنان ادامه دارد.