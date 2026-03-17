مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر داد:

تدارک و توزیع بدون وقفه کودهای یارانه‌ای کشاورزی در استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی گفت: تدارک و توزیع انواع کودهای یارانه‌ای کشاورزی از انبارهای سازمانی این شرکت با هدف تأمین به موقع نهاده‌های مورد نیاز بهره‌برداران بخش کشاورزی در اسفند ماه 1404 در حال انجام است.

به گزارش ایلنا، علیرضا موسوی افزود: هم‌اکنون 85 کارگزار فعال توزیع کودهای یارانه‌ای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، در 12 شهرستان تابعه این استان و روستاهای توابع این شهرستان‌ها مشغول خدمت‌رسانی به کشاورزان هستند.

وی ادامه داد: عملیات بارگیری و انتقال انواع کودهای کشاورزی از انبارهای سازمانی استان مرکزی، از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکنون بدون هیچ‌گونه تعطیلی یا وقفه‌ای تداوم داشته و در روزهای آینده نیز با برنامه‌ریزی دقیق ادامه خواهد یافت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: هدف اصلی این برنامه، پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین پایدار نیاز کشاورزان این استان به کودهای یارانه‌ای است تا روند کاشت و تولید محصولات زراعی اجرایی شده و بدون مشکل ادامه یابد.

