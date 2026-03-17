به گزارش ایلنا، علیرضا موسوی افزود: هم‌اکنون 85 کارگزار فعال توزیع کودهای یارانه‌ای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، در 12 شهرستان تابعه این استان و روستاهای توابع این شهرستان‌ها مشغول خدمت‌رسانی به کشاورزان هستند.

وی ادامه داد: عملیات بارگیری و انتقال انواع کودهای کشاورزی از انبارهای سازمانی استان مرکزی، از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکنون بدون هیچ‌گونه تعطیلی یا وقفه‌ای تداوم داشته و در روزهای آینده نیز با برنامه‌ریزی دقیق ادامه خواهد یافت.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: هدف اصلی این برنامه، پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین پایدار نیاز کشاورزان این استان به کودهای یارانه‌ای است تا روند کاشت و تولید محصولات زراعی اجرایی شده و بدون مشکل ادامه یابد.

انتهای پیام/