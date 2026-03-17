همه شعب بانکهای آذربایجان شرقی تا پایان سال فعالند
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیهای اعلام کرد: تمامی شعب بانکهای استان از روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه تا پایان سال جاری با تمام ظرفیت به مردم خدمات ارائه خواهند داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در بخشنامه صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری به بانکهای استان آمده است: با هدف تسهیل در انجام امور بانکی شهروندان در روزهای پایانی سال، تمامی شعب بانکها موظفند از تاریخ یاد شده تا پایان سال جاری فعال بوده و نسبت به ارائه خدمات بانکی به مردم اقدام کنند.
بر اساس این اطلاعیه، هیچ یک از شعب بانکهای آذربایجان شرقی در این بازه زمانی مجاز به تعطیلی نبوده و لازم است با حداکثر ظرفیت در خدمترسانی به مراجعان فعالیت کنند.