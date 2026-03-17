به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در بخشنامه صادره از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری به بانک‌های استان آمده است: با هدف تسهیل در انجام امور بانکی شهروندان در روزهای پایانی سال، تمامی شعب بانک‌ها موظفند از تاریخ یاد شده تا پایان سال جاری فعال بوده و نسبت به ارائه خدمات بانکی به مردم اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، هیچ یک از شعب بانک‌های آذربایجان شرقی در این بازه زمانی مجاز به تعطیلی نبوده و لازم است با حداکثر ظرفیت در خدمت‌رسانی به مراجعان فعالیت کنند.

