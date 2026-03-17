به گزارش ایلنا از قزوین، مجتبی پورعباسی صبح امروز به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین از مدرسه آسیب دیده بر اثر حمله دشمن آمریکایی-صهیونی در آبیک بازدید کرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین در این بازدید ضمن بررسی و برآورد خسارات ناشی حمله دشمن گفت: خسارات واردشده به مدرسه سریعاً جبران خواهد شد و به یاد دانش آموز عزیزمان، مهیار زنگانه که بر اثر این حمله ناجوانمردانه به شهادت رسید، یادمانی در این مدرسه ساخته می‌شود.

پورعباسی اضافه کرد: همه ما داغدار این غم بزرگیم و در کنار شما خانواده بزرگوار که عزیزترین سرمایه‌ زندگی خود را در راه اسلام، انقلاب و میهن عزیزمان تقدیم کردید، هستیم.

وی تأکید کرد: با تمام توان در سنگر مدرسه‌سازی برای توسعه فضاهای آموزشی تلاش خواهیم کرد تا دانش‌آموزانی چون مهیار عزیز در این مدارس تربیت شوند.

مدرسه امام رضا(ع) آبیک در اولین روز از حمله دشمن آمریکایی- صهیونی، دچار آسیب شد و متأسفانه مهیار زنگانه دانش‌آموز کلاس پنجم این مدرسه بر اثر این حمله ناجوانمردانه به شهادت رسید.

انتهای پیام/