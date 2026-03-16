به گزارش ایلنا از قزوین، مراسم تشییع و خاکسپاری شهیدان جنگ رمضان، گزل کاکاوند نگهداری و گلشاد نامداری‌ کاکاوند عصر امروز با حضور مسئولان از جمله علی‌پناه قویدل مسئول تمشیت بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین و مردم شهیدپرور به‌ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران از مسجد حضرت ابوالفضل(ع) تا گلزار شهدای روستای تتنک بخش دشتابی بویین‌زهرا برگزار شد.

در این مراسم مداح اهل‌بیت(ع) به نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی پرداخت و مردم روزه‌دار و عاشق شهدا با سر دادن شعارهایی از جمله راه شهدا ادامه دارد، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، انزجار و نفرت خود را نسبت به دشمنان اعلام کردند.

طی مراسم‌ یادشده، مدعوین ضمن عزاداری در سوگ شهادت امام شهید حضرت آیت‌الله سید علی حسینی‌خامنه‌ای(ره) و شهدای اقتدار ایران، با آرمان‌های امام و شهدا تجدید بیعت کردند.

گفتنی است؛ شهیدان کاکاوندنگهداری و نامداری‌کاکاوند بر اثر اصابت موشک نیروهای متجاوز آمریکایی و صهیونیستی به فیض شهادت نایل شدند.

